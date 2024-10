(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

Fi: Martusciello (Fi), con Tajani squadra rafforzata, arriveremo al 20% e oltre

“La preferenza è uno strumento straordinario che rappresenta un particolare atto d’amore che lega il cittadino a chi lavora ogni giorno sul territorio. Il partito deve dare strumenti ai nostri amministratori per potere operare al meglio, per risolvere i problemi dei cittadini, per affrontare le questioni che riguardano il quotidiano. Così gli amministratori locali hanno la possibilità di accrescere il consenso verso il proprio partito e di migliorare il rapporto dei cittadini con le istituzioni. La preferenza è una esperienza unica, una vera e propria immersione nella propria comunità e una grande scuola di vita. Questo è il vero spirito di questa Forza Italia che sta conducendo eccellentemente il nostro segretario nazionale Antonio Tajani. Tajanj ha saputo rafforzare il senso di una squadra e così abbiamo imparato tutti a chiamarci per nome. Con questo entusiasmo e questa voglia di vincere sono sicuro che arriveremo all’obiettivo del 20 per cento e lo supereremo anche”. Così Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, intervenendo alla Conferenza nazionale degli enti locali organizzata da Forza Italia a Perugia.

