DA CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD: Il Presidente Daniele Matteini esprime il cordoglio degli industriali per la scomparsa di Alfredo Pasquinelli

(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 13 ottobre 2024 *COMUNICATO STAMPA DEL 13 OTTOBRE 2024*

“Con la scomparsa di *Alfredo Pasquinelli* l’imprenditoria perde un

precursore e un innovatore; da operatore del terziario (come si chiamavano

allora le attività di supporto alle aziende manifatturiere e di servizi)

organizzò la propria impresa dotandosi di un management in grado di gestire

il flusso di lavoro e commesse, strutturò gli uffici e formò il personale

in maniera adeguata, comprese l’enorme valore dell’informatica non come

costola dell’impresa, ma come sua imprescindibile alleata. I tempi gli

hanno dato ragione, allora fu un passo avanti agli altri.Impegnato nella

vita sociale della sua comunità, è stato non solo osservatore ma anche

attore della sua Montecatini, da cui di recente si dichiarò deluso.

L’acquisto del Kursaal era stato per lui una scommessa e quasi un regalo

alla città; vederlo andare in fiamme fu un dolore che lui stesso dichiarò

immenso.

Lascia la famiglia, la moglie Giovanna, i quattro figli ed i nipoti. A

tutti loro, in particolare a Cristiana, che per tanti anni ha ricoperto

importanti cariche nella nostra associazione, il cordoglio personale e di

tutta Confindustria Toscana Nord”.

Daniele Matteini

Presidente Confindustria Toscana Nord

Per contattare l’ufficio stampa:

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi

allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate

esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati.

La diffusione,

distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da

parte di qualsiasi

soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai

sensi dell’art. 616

c.p., che ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Se avete ricevuto questo

messaggio per errore, vi preghiamo di

distruggerlo e di informarci

I Suoi dati personali sono trattati in conformità

Regolamento 679/2016.

Per maggiori informazioni sul trattamento e

sull’informativa visiti il ns. sito