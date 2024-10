ATLETICA, MEZZA MARATONA DI TREVISO: TRIONFANO AYACHI E BOER | Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

MEZZA DI TREVISO, TRIONFANO AYACHI

E BOER

Il tunisino si impone in 1h07’46” precedendo il duo di Trevisatletica Tamassia-

Ghenda, la veneziana d’adozione trevigiana vince in 1h24’34” davanti a Lutteri e

Djurdjevic. Partecipanti in crescita: quasi 1100 atleti sul traguardo della 21,097

km. L’organizzatore Bettiol: “Decima edizione da incorniciare”

Treviso, 13 ottobre 2024 – Arriva dalla Tunisia, anche se abita a Milano, il vincitore della

decima edizione della Mezza di Treviso. Si chiama Ayman Ayachi, veste la gloriosa

maglia del Cus Pro Patria ed è allenato dal mitico coach Giorgio Rondelli. Oggi si è

imposto sul traguardo di viale d’Alviano, ai piedi delle Mura, in 1h07’46”, precedendo

Riccardo Tamassia e Stefano Ghenda, duo di Trevisatletica, arrivati rispettivamente in

1h08’04” e 1h08’33”. Prima tra le donne, Sara Boer (Team KM Sport), veneziana di

Ceggia ma residente a Monastier, dove lavora come infermiera, al secondo successo

della carriera in una mezza maratona dopo quello ottenuto nel 2023 alla Portogruaro Half

Marathon. Con lei, sul podio, la compagna di squadra Arianna Lutteri, tricolore assoluta di

maratona nel 2021, e la trevigiana Mirela Djurdjevic (Atl. San Biagio).

Ayachi, specialista dei 3000 siepi, ma attivo anche su strada, ha fatto gara solitaria dal

quarto chilometro, quando ha staccato Tamassia e Ghenda. Transitato in 31’26” al 10°

km e in 47’43” al 15°, ha chiuso ad un paio di minuti dal record personale, ringraziando

Tamassia che l’ha inseguito, non troppo lontano, per tutta la gara. “Mi giravo e lo vedevo

lì, a 50/100 metri. Non ho mai potuto rilassarmi perché temevo mi riprendesse. Senza di

lui, sarei andato sicuramente più piano”. Tamassia, 31enne pistard modenese da 3’41”

nei 1500, dal 2019 tesserato per Trevisatletica, era alla prima mezza maratona della

carriera. “Col senno di poi – ha commentato – avrei dovuto rimanere attaccato ad Ayachi

sin dai primi chilometri. Le gambe c’erano ma, essendo al debutto, ho preferito una

partenza più prudente. Lo vedevo davanti a me ad una distanza praticamente costante,

ma non sono riuscito ad agganciarlo. Per me che arrivo dalla pista è stata comunque una

bella esperienza, che potrà avere un futuro”. Sorrisi anche per Ghenda, trevigiano doc, al

secondo podio alla Mezza di Treviso dopo l’argento del 2021.

Sara Boer e Arianna Lutteri si sono divisi la testa della gara sino al 10° chilometro

(39’37”), poi la prima ha allungato, transitando in 59’40” al 15° chilometro (con Lutteri

staccata di 48”) e andando a chiudere col nuovo record personale. “Di solito parto veloce

e poi calo, oggi invece ho tenuto – ha detto Boer -. Sono particolarmente contenta di

questa vittoria, perché a Treviso avevo corso la mia prima mezza un anno fa. Ora punto

alla maratona di Firenze”.

Ayman Ayachi e Sara Boer si sono anche aggiudicati il 4° memorial Cristian Tonellato,

dedicato al ricordo di un grande amico della Mezza di Treviso (era il responsabile del

percorso), improvvisamente mancato nel gennaio del 2021. Poco prima del via della

mezza maratona è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Luciano Cestaro,

decano dei giudici di gara e per tanti anni dirigente in ambito Fidal e Csi, scomparso

venerdì. Alla partenza, in fascia tricolore, anche il vicesindaco di Treviso, Alessandro

Manera, oltre agli assessori degli altri due Comuni toccati dal percorso, Riccardo Cavallo

(Silea) e Andrea Zangrando (Carbonera). La Mezza di Treviso ha rappresentato inoltre la

prima uscita ufficiale del nuovo presidente del Comitato regionale della Fidal, Sergio

Baldo, eletto ieri sera a Padova, che ha elogiato l’organizzazione guidata dall’ex azzurro

Salvatore Bettiol e promesso sostegno all’attività su strada.

I primi ad arrivare sul traguardo erano stati gli oltre 450 partecipanti alla 10 km, prova

non agonistica che da qualche anno accompagna la mezza maratona. Il più veloce è

stato Matteo Andreola, 22enne del Team Treviso, residente a Farra di Soligo, che ha

chiuso in 31’36”. Poi, sull’ideale podio di una corsa che non prevedeva classifiche, sono

saliti Andrea Amadio e Manuel Bortolozzo. Tra le donne, davanti a tutti Consuelo Salutari

(46’06”), abruzzese d’adozione roncadese. Alle sue spalle, Sabrina Gamberini e Anna De

Soddisfatto l’organizzatore Salvatore Bettiol: “Abbiamo trovato una giornata ideale per

correre, fresca al punto giusto, e i partecipanti sono tornati a salire con circa 1100

arrivati sul traguardo della mezza maratona, che significa una crescita del 10% rispetto

all’anno scorso. La Mezza di Treviso è la cartolina di un territorio splendido e anche oggi

abbiamo ricevuto tantissimi apprezzamenti per il percorso. Ringrazio i volontari (tra i

quali, in bici lungo il percorso, c’era anche il bresciano Osvaldo Faustini, capitano di

Bettiol nel 1987 in occasione della vittoria dell’Italia nella Coppa del Mondo di maratona

di Seul, ndr), le amministrazione comunali e i nostri affezionati partner. E’ stata

un’ottima decima edizione, da domani torneremo al lavoro per pensare all’edizione 2025,

quando potremmo pensare di introdurre qualche piccola modifica al percorso con

l’obiettivo di valorizzare ancora di più la città”.

CLASSIFICHE. Uomini: 1. Ayman Ayachi (TUN/Cus Pro Patria Milano) 1h07’46”, 2.

Riccardo Tamassia (Trevisatletica) 1h08’04”, 3. Stefano Ghenda (Trevisatletica)

1h08’33”, 4. Roberto Graziotto (Atl. San Biagio) 1h08’49”, 5. Vincent Dominin (Atl. San

Biagio) 1h11’52”, 6. Filippo Bortoluzzi (Dolomiti Belluno) 1h12’38”, 7. Ferdinando

Chimenz (DK Runners Milano) 1h12’44”, 8. Alessandro Brusco (S.S. Tenno) 1h13’58”, 9.

Nunziantonio Moschetta (Maratoneti Eraclea) 1h14’01”, 10. Marco Pavan 1h14’32”.

Donne: 1. Sara Boer (Team Km Sport) 1h24’34”, 2. Arianna Lutteri (Team Km Sport)

1h25’59”, 3. Mirela Djurdjevic (Atl. San Biagio) 1h27’18”, 4. Martina Zanette (Ride Your

Dreams Treviso) 1h29’47”, 5. Elena Fabiani (Grottini Team Recanati) 1h30’05”, 6. Sofia

Belvedere 1h30’14”, 7. Arianna Bini (La Fontanina) 1h31’39”, 8. Silvia Zaccarin (Montello

Runners Club) 1h32’03”, 9. Paola Doro (Nuova Atl. Roncade) 1h32’10”, 10. Rossella

Monsorno 1h33’08”. CLASSIFICA COMPLETA

La Mezza di Treviso ringrazia le amministrazioni comunali di Treviso, Silea e Carbonera e

i partner CentroMarca Banca, Rudy Project, San Benedetto, Costruzioni Bordignon,

Rgstudio, Cisalfa, Diadora, Ceccato Automobili, Crich.

In allegato: foto dell’edizione 2024 della Mezza di Treviso (credito

Atleticamente/organizzatori)

La Mezza di Treviso

Ideata dall’ex campione azzurro Salvatore Bettiol (due presenze olimpiche; secondo alla maratona

di New York nel 1988 e di Londra nel 1990), la Mezza di Treviso ha debuttato il 12 ottobre 2014

con il nome di Treviso Half Marathon, diventando subito la più partecipata corsa su strada della

Marca e una delle più partecipate del Veneto. Il percorso, sulla classica distanza dei 21,097 km, si

sviluppa tra i Comuni di Treviso, Carbonera e Silea, offrendo ai partecipanti gli splendidi scorci

della città d’arte e l’emozione di correre l’ultima parte di gara nel suggestivo scenario del Parco

del Sile, il fiume di risorgiva più lungo d’Europa. I record della Mezza di Treviso appartengono al

keniano Dickson Simba Nyakundi che nel 2022 ha corso in 1h00’39” e alla keniana Hellen

Jepkurgat, prima nel 2014 in 1h13’40”.

