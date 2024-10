(ARC) Turismo: Fedriga, alleanza con Figc e Nazionale strategica per Fvg

(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 13 ottobre 2024 Udine, 13 ott – “La Nazionale ? un’eccellenza del nostro Paese,

conosciuta a livello globale. ? l’emblema dello sport in Italia.

Siamo orgogliosi aver stretto una partnership strategica con la

Figc e con gli Azzurri che ci consente di promuovere il

territorio del Friuli Venezia Giulia facendolo conoscere su

palcoscenici importantissimi e abbinando la nostra regione ai

valori positivi dello sport su cui stiamo investendo tantissimo”.

Lo ha affermato a Udine il governatore del Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga durante la presentazione della gara Italia –

Israele in programma domani allo stadio del capoluogo friulano.

“Con il brand Io sono Friuli Venezia Giulia stiamo portando

avanti una campagna promozionale su larga scala utilizzando media

nazionali e internazionali. La Nazionale – ha precisato Fedriga –

? una vetrina di valore assoluto per far conoscere un territorio

ricco di bellezze come il nostro”.

La partnership tra la Regione, attraverso PromoTurismoFVG, e la

Federcalcio prevede una serie di attivit? di promozione nel corso

delle gare della Nazionale maggiore con Israele e dell’Under 21

con l’Irlanda che si giocheranno domani a Udine e marted? a

Trieste con l’obiettivo di valorizzare la vocazione turistica del

Friuli Venezia Giulia.

Nel ringraziare il presidente della Figc Gravina, l’Udinese e la

famiglia Pozzo, il governatore Fedriga ha ricordato anche

l’accordo gi? in essere da tempo con la societ? friulana.