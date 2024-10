(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

sab 12 ottobre 2024 **Terzo Forum beni confiscati, la Toscana invoca maggiori garanzie da parte

dello Stato**

sabato 12 ottobre 2024

“La Toscana ha una storia e un impegno sul fronte della cultura della

legalità e della gestione di immobili confiscati di primissimo piano,

basta citare il caso della Tenuta di Suvignano: 630 ettari, 17 poderi e,

fortunatamente, la società regionale in house ‘Ente Terre’ che gestisce

l’attività agricola. Pur non potendo beneficiare di alcun contributo siamo

riusciti a mantenere in attività la tenuta, ma si tratta di impegni

importanti nei quali le Regioni dovrebbero avere un sostegno dallo Stato,

visto che come Regioni del nord non possiamo attingere ai fondi Pnrr”.

Eugenio Giani interviene a proposito del meeting nazionale su beni

confiscati in corso a Napoli, dove per la Toscana parla l’assessore alla

cultura della legalità, Stefano Ciuoffo.

L’assessore, invoca strumenti più efficaci per la complessa gestione dei

beni confiscati sui territori, in capo ai Comuni e, quindi, alle Regioni.

“Ci sono casi di beni immobili confiscati e assegnati che, dopo anni di

investimenti e di costi di gestione, tornano all’originario titolare. Le

Regioni non possono essere lasciate sole: chiediamo all’Agenzia dei beni

confiscati e quindi allo Stato un’ assunzione di garanzia”. Un sostegno

che arrivi agli enti locali e alle Regioni che devono far fronte a quelli

che Ciuoffo indica come “paradossi”, riferendosi sia ai beni immobili

confiscati – “alle volte non costituiscono un valore per la comunità ma

solo un corpo di reato” – sia alle attività economiche. “Occorrono

nuovi strumenti a disposizione dell’Agenzia sia per avere la capacità di

non tenere ‘in pancia’ gli immobili confiscati per periodi troppo lunghi

sia perché, una volta assegnati ai Comuni, ci sono costi di

ristrutturazione ai quali contribuiamo con spese alle volte superiori a

quelle che dovremmo sostenere con la demolizione e ricostruzione”.

Ciuoffo riferisce anche casi di acquisizione di attività economiche

“Spesso del tutto anomale, nate come attività di riciclaggio e quindi

senza un rapporto equilibrato tra costi e ricavi: metterle in affidamento

significa da un lato dover dimostrare che quando arriva lo Stato non si

chiude un’azienda e non si perdono posti di lavoro, ma anche dover gestire

in prima persona come enti pubblici, con il rischio di alimentare

l’opinione che si tratti di carrozzoni di Stato che stanno in piedi solo

perché assistiti e non con il mercato”.