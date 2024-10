(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 Stellantis. Gelmetti (FdI): Goffo tentativo sinistra di mistificare realtà

“Anche su Stellantis assistiamo all’ennesimo goffo tentativo della sinistra di mistificare la realtà. È opportuno infatti ricordare le evidenti responsabilità dei governi a trazione progressista nella gestione della fusione tra Fca e Psa. Il calendario, infatti, non mente: la fusione tra le due case automobilistiche è avvenuta nel gennaio 2021, nella fase finale del governo Conte 2, il quale decise di non esercitare i poteri speciali (golden power) ritenendo la fusione non oggetto di obbligo di ratifica. Fu un atteggiamento da Ponzio Pilato, che hanno però pagato i nostri lavoratori. Ricordo che Parigi fece invece l’opposto: rafforzò la presenza pubblica nella nuova società con l’ingresso nel capitale di Bpi France, controllata dall’equivalente francese della nostra Cassa depositi e prestiti. Quando si parla di Stellantis, Pd e M5s dovrebbero provare un senso di vergogna”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti.

