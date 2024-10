(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 Stellantis: Cantalamessa (Lega), da Tavares ricatto vergognoso, accordi vanno rispettati

Roma, 12 ott. – “Quello di Tavares ieri in audizione è stato uno spettacolo vergognoso, ai limiti del ricatto nei confronti di un Paese che negli anni ha più volte fatto la sua parte nell’interesse dei cittadini e delle imprese di settore. Tutti noi ricordiamo le decine di miliardi di contributi garantiti negli anni dai governi di centrosinistra, con l’azienda che tratteneva gli utili ma nei momenti difficili pretendeva l’intervento dello Stato. Da Tavares non abbiamo sentito una conferma concreta sulle promesse di investimenti in Italia, non una parola positiva per le prospettive future della produzione e una serie di numeri che hanno plasticamente certificato il fallimento dell’attuale gestione. Non solo è un danno per un’azienda storica italiana, ma soprattutto mette a rischio migliaia di posti di lavoro. Servono piani di sviluppo e rilancio per gli stabilimenti, penso ad esempio Pomigliano e Melfi, e in generale per tutto l’indotto del comparto automobilistico. A suo tempo Stellantis prese degli impegni da rispettare in Italia, ora non può fare finta di nulla né tantomeno chiedere contropartite per mantenere la parola data”.

Così in una nota il senatore Gianluca Cantalamessa della Lega, componente della commissione Attività produttive a Palazzo Madama.

__________

Ufficio stampa Lega Senato