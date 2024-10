(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

sab 12 ottobre 2024 Regionali Umbria: Forza Italia "Nostro ruolo importante, grazie ai candidati e ai volontari a sostegno della campagna elettorale"

“Oggi è bello accogliere tante persone che si approcciano per la prima volta a questa esperienza. La presidente Tesei, con una stagione di scelte coraggiose in cui Forza Italia ha avuto il suo ruolo importante e lo sarà anche per i prossimi anni, ha restituito una prospettiva a questa terra che si era fermata”. Spiega in apertura della Conferenza nazionale enti locali organizzata da Forza Italia in corso a Perugia, il coordinatore regionale azzurro dell’Umbria, Andrea Romizi mentre la coordinatrice provinciale di Perugia, Fiammetta Modena, ha ringraziato i candidati in regione e i volontari che sostengono la campagna elettorale garantendo il massimo risultato per la crescita di Forza Italia.

