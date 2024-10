(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 MEDICI AGGREDITI. LA SALANDRA (FDI), CHIEDERÒ AL MINISTERO INVIO DI ISPETTORI

“La gestione della sanità in Puglia è fallimentare e lo dimostrano, per l’ennesima volta, anche le affermazioni del direttore generale del Policlinico di Foggia Pasqualone, intervenuto durante la trasmissione Rai ‘Farwest’. Le affermazioni del dott. Pasqualone alimentano ancora quella violenza che, originata da un dramma, non può avere alcuna forma di giustificazione. Dopo le gravissime aggressioni avvenute a Foggia, chiederò l’invio di ispettori a valutare l’operato dell’azienda e del direttore generale e al fine di comprendere le misure messe in atto sul tema sicurezza. Siamo e saremo sempre accanto ai medici e, in seguito a tale inammissibile atteggiamento da parte dell’azienda sanitaria, purtroppo sarò costretto a riportare l’attenzione del Governo sul caso Foggia dove, nonostante tutte le conseguenze del caso, si persegue a minare la fiducia nei confronti del personale sanitario. Determinati episodi di violenza, nel riparto delle responsabilità, sono ascrivibili anche a quella macchina amministrativa messa su dal governo regionale che, al netto di qualche conferenza stampa del giorno dopo, continua a mortificare il lavoro dei professionisti della sanità”. Lo dice in una nota il deputato pugliese di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra.

