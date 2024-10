La Cina emette obbligazioni per 325 miliardi di dollari per rilanciare l’economia

(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

La Cina ha annunciato un ambizioso piano per rilanciare la propria economia, con l’emissione di obbligazioni per un valore complessivo di 325 miliardi di dollari nei prossimi tre mesi. Il ministro cinese delle Finanze, Lan Foh An, ha comunicato oggi l’intenzione di adottare un pacchetto di misure finanziarie aggiuntive nel breve termine, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica e rafforzare il sistema bancario del Paese.

Un intervento strategico per la seconda economia mondiale

Nel comunicato odierno, il ministro Voh An ha sottolineato che l’emissione di obbligazioni è parte di una strategia più ampia per sostenere la seconda economia più grande al mondo. Questo pacchetto di misure si inserisce in un contesto di rallentamento economico, con la Cina che cerca di rispondere alle sfide poste da un calo della domanda interna e delle esportazioni, nonché dalla crescente pressione sulle banche statali.

Una parte importante di questo piano riguarda l’emissione di titoli di Stato speciali destinati a sostenere le grandi banche commerciali di proprietà dello Stato. Sebbene Voh An non abbia specificato l’entità esatta di questi titoli, ha chiarito che i fondi derivanti da questa iniziativa verranno utilizzati per ricostituire il capitale delle banche governative, migliorare la loro capacità di prestito e rafforzare la resistenza ai rischi finanziari.

Sostegno al sistema bancario e all’economia reale

Il ministro ha spiegato che, con questi nuovi capitali, le principali banche commerciali avranno una maggiore flessibilità per finanziare l’economia reale e sostenere le imprese cinesi, molte delle quali si trovano a dover affrontare difficoltà economiche a causa delle incertezze globali. Il potenziamento della capacità di prestito delle banche è considerato fondamentale per garantire che il sistema finanziario cinese continui a funzionare in modo stabile e per prevenire eventuali crisi sistemiche.

Questa spesa pubblica si aggiunge ad altre misure già annunciate nelle ultime settimane, tra cui la riduzione dei tassi di interesse e l’iniezione di liquidità nel sistema bancario. Questi interventi mirano a stimolare il credito e la spesa, due fattori cruciali per il rilancio dell’economia interna.

Un pacchetto di misure in evoluzione

La decisione di emettere obbligazioni per 325 miliardi di dollari rappresenta una delle mosse più significative del governo cinese per far fronte alle attuali sfide economiche. Tuttavia, questa non è una strategia isolata. Le recenti misure di allentamento monetario, combinate con il pacchetto di stimoli fiscali, riflettono la volontà di Pechino di adottare un approccio complesso per mantenere la stabilità e incoraggiare la ripresa.

L’efficacia di queste politiche sarà cruciale per il futuro della Cina, che sta cercando di bilanciare la necessità di crescita economica con i rischi legati a un aumento del debito pubblico. Inoltre, Pechino dovrà monitorare attentamente l’evoluzione dell’economia globale, in particolare le tensioni commerciali e le fluttuazioni dei mercati finanziari, che potrebbero influire sulle sue ambizioni di sviluppo.

In conclusione, l’annuncio del ministro Lan Foh An segna un passo deciso verso il rilancio economico della Cina, con una chiara focalizzazione sul rafforzamento del sistema bancario e il sostegno alle imprese. Tuttavia, rimane da vedere come queste misure influiranno sulla ripresa economica a lungo termine e sulla stabilità finanziaria del Paese.