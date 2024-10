(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

sab 12 ottobre 2024 **Internet festival, Nardini: "Garantire a tutte le età uso corretto e

consapevole di rete e nuove tecnologie per ridurre le disuguaglianze”**

/Scritto da Redazione, sabato 12 ottobre 2024 alle 17:20/

Non solo cittadinanza digitale, non solo educazione, inclusione,

transizione. L’assessora regionale per l’Università e la ricerca,

Alessandra Nardini, apre il cerchio sulla transizione digitale in

prospettiva intergenerazionale e cura l’evento ‘Educare la mente al

digitale’ all’Internet festival. Con Nardini il presidente del Corecom,

Marco Meacci; Leonardo Ferroni, vicepresidente del Comitato regionale

consumatori e utenti e Riccardo Trallori, capo segreteria dell’assessore

alle infrastrutture digitali Stefano Ciuoffo. In primo piano la volontà di

agevolare il corretto accesso alle nuove tecnologie digitali con azioni

educative riservate a giovani e a persone meno giovani, gli over 65, con

particolare attenzione alle persone fragili. All’evento vengono infatti

presentati due esperienze: il patentino digitale e, per i meno giovani,

DigitalMentis, un progetto che permette di accedere a servizi on line,

riconoscere le truffe, ecc.

“Questa edizione di Internet Festival ha come tema ‘generazione’ e

allora, come assessorato, abbiamo deciso di declinarla raccontando i

progetti che mettiamo in campo per due generazioni diverse: le studentesse

e le studenti, e le persone diversamente giovani, over 65, con

un’attenzione particolare a quelle più fragili” – dichiara Nardini – Con

il Patentino digitale l’obiettivo è quello di educare le studentesse e le

studenti all’uso corretto e consapevole della rete, per conoscere le grandi

opportunità che essa offre ma anche per riconoscere, evitare e prevenire i

rischi in cui si può incorrere. Con DigitalMentis invece, l’obiettivo è

quello di consentire a tutte le persone, a partire da quelle meno giovani e

più fragili, di accedere ai tanti servizi che la rete e le nuove

tecnologie offrono. Vogliamo ridurre il digital divide e far sì che non si

producano nuove disuguaglianze nell’accesso ai servizi, ma anzi, fa sì che

grazie anche a questi nuovi strumenti nessuna e nessuno sia lasciato

indietro.

Ci tengo a ringraziare Corecom Toscana, il Comitato Regionale Consumatori e

Utenti e tutti i soggetti che con cui abbiamo collaborato per portare

avanti questi due progetti che mi auguro possano proseguire e consolidarsi

ancora di più nei territori toscani. Questo è sicuramente l’impegno di

Regione Toscana”.

Il progetto Patentino digitale, che vede la partecipazione di Regione

Toscana, Corecom Toscana, Istituto degli Innocenti, Ufficio Scolastico

Regionale e Polizia Postale, è stato illustrato da Marco Meacci: “E’ un

progetto che nasce in fase sperimentale nel 2018; dall’anno scolastico

22/23 la possibilità di parteciparci, gratuitamente, viene estesa a tutte

le classi prime delle scuole secondarie di primo grado della regione.

Attualmente questa opportunità è offerta a 50 classi, ma abbiamo la

speranza di raggiungere un numero molto superiore già dal prossimo anno.

Il Patentino digitale è finanziato interamente con fondi Agcom e con fondi

del Corecom. Nasce all’interno della delega da parte dell’Agcom ai Corecom

per progettare e promuovere azioni di media education per le studentesse e

gli studenti, ed è stato assunto da Agcom a buona pratica nazionale di

riferimento, e di studio come progetto pilota da parte delle Istituzioni

europee”.

“La digitalizzazione rappresenta una delle sfide principali del nostro

tempo, offre enormi opportunità ma comporta anche problematiche

significative, soprattutto per le fasce più vulnerabili della

popolazione” ha osservato Leonardo Ferroni, vicepresidente del Comitato

regionale consumatori e utenti. Un tema che tocca direttamente il progetto

Digitalmentis di Regione Toscana che, unitamente ad altre nove regioni

Italiane, con l’aiuto delle sigle consumeristiche che fanno parte del

Comitato e sfruttando le strutture dei consumatori sul territorio, ha

sviluppato un programma specifico rivolto agli anziani per aiutarli a

comprendere e utilizzare le tecnologie digitali in modo sicuro. “ Questa

iniziativa si pone come obiettivo quello di fornire agli anziani tutti

quegli strumenti al fine di evitare truffe online, poter accedere ai

servizi pubblici e sanitari. Poter utilizzare piattaforme digitali in modo

sicuro e consapevole, ma soprattutto evitare divari generazionali e

abbandono sociale” ha aggiunto Ferroni.

Riccardo Trallori ha fatto il punto sul lavoro portato avanti

dall’assessorato alle infrastrutture digitali. “La Regione sta lavorando

per attivare sul territorio regionale 169 Punti Digitale Facile nell’ambito

del progetto Pnrr dedicato all’aumento delle competenze digitali di base

dei cittadini – ha spiegato Trallori – I Punti Digitale Facile sono

distribuiti in tutta la Toscana: in questo momento 132 sono attivi ed entro

la fine di ottobre si conta che saranno tutti operativi. In totale ci sono

oltre 500 facilitatrici e facilitatori digitali che accolgono cittadine e

cittadini e li supportano nella conoscenza dei servizi digitali della

Pubblica Amministrazione, oltre a corsi di formazione per la conoscenza di

internet, delle sue potenzialità ma anche dei suoi rischi. “Il progetto

Punti Digitale Facile – ha aggiunto Trallori – opera in sinergia con le

Botteghe della Salute, curate dalla Direzione Sanità, Welfare e Coesione

Sociale e con il Progetto DigitalMentis curato dal Settore Tutela

consumatori e utenti. A oggi i Punti Digitale Facile hanno accolto oltre

20mila cittadine e cittadini assistendoli nella facilitazione digitale”.