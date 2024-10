(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 Fi: Roberti, impegnati su tutti i fronti per l’Umbria

“Amici umbri, complimenti per la vostra terra, per il lavoro fatto in questi anni. Forza Italia è impegnata su ogni fronte per andare incontro alle necessità dei cittadini e la regione Umbria, così come il Molise, credo che soffra il problema sanitario, perché sul tema della sanità e’ in corso una importante partita che riguarda il diritto alla salute dei cittadini, il bene primario per tutti. Forza Italia, infatti, deve riuscire a far comprendere l’urgenza di cambiare il modello sanitario, per superare le difficoltà e le lungaggini nella erogazione di questi prioritari servizi. Forza Italia ha tutte le carte in regola per diventare protagonista di una vera riforma in questo delicato e strategico settore. Grande importanza riveste, poi, la riforma del testo unico, in un’ottica persino più ampia: l’ammodernamento del nostro sistema politico. Noi di centrodestra dimostreremo che è possibile cambiare e in gran parte lo abbiamo già dimostrato. Il nostro impegno sarà anche rivolto alla Corte dei Conti, per modificare quello che oggi è’ il suo ruolo, perche’ non si blocchi la macchina amministrativa, con tutto quel che ne consegue. Il ruolo della corte dei conti deve, dunque, essere di collaborazione costruttiva coi nostri enti”. Lo ha detto il presidente della Regione Molise Francesco Roberti partecipando alla tavola rotonda dei governatori di Forza Italia durante la Conferenza nazionale degli Enti locali del partito azzurro a Perugia.

