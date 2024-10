COMUNICATO STAMPA | LE START UP INNOVATIVE ISRAELIANE INCONTRANO ISTITUZIONI E MONDO PRODUTTIVO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

saranno collegate in remoto | Iniziativa propiziata dal Presidente della

Regione e patrocinata dall’ambasciata d’Israele in Italia | Organizzazione

dell’associazione Italia-Israele di Savona con la collaborazione di

Confindustria Friuli Venezia Giulia delle due CCIAA regionali e della

Regione | Fedriga: «Israele rappresenta un avamposto di innovazione

tecnologica al quale Friuli Venezia Giulia guarda in chiave strategica».*

Trieste, 12 ottobre 2024 – Propiziato dal Presidente della Regione

FVG, *Massimiliano

Fedrig*a, organizzato dall’Associazione Italia-Israele di Savona,

patrocinato dall’ambasciata d’Israele in Italia – e con la collaborazione

di *Confindustria FVG*, della *Camera di Commercio di Pordenone-Udine* e di

quella della *Venezia Giulia* nonché stessa *Regione* – si svolgerà lunedì

14 ottobre, a partire dalle 16, nella sede camerale di via Morpurgo a

Udine, a partire dalle 16, *“Start UP, innovazioni e tecnologie da Israele”*.

Focus dei lavori, la presentazione di progetti innovativi da parte di

alcune imprese israeliane, *collegate in remoto*. Gli organizzatori hanno

invitato società ritenute «particolarmente innovative ed interessanti nei

settori del riutilizzo dei rifiuti per creare nuovi materiali per

l’industria del legno, delle innovazioni agricole, della medicina e del

contrasto alle infezioni nosocomiali e della produzione di energia pulita».

«Israele – spiega il Presidente della Regione – rappresenta un avamposto di

innovazione tecnologica al quale Friuli Venezia Giulia guarda in chiave

strategica. Abbiamo rafforzato in questi ultimi anni la collaborazione con

iniziative concrete, tra cui spicca il progetto “Progetto Pilota Learning

Cities in Friuli Venezia Giulia” nell’ambito di una partnership con la

Municipalità di Modi’in Maccabim Re’ut con l’Unione delle municipalità

israeliane e con il Multidisciplinary Centre di Modi’in Maccabim Re’ut. Al

porto e alla logistica della piattaforma Friuli Venezia Giulia, ambiti in

cui l’interlocuzione con Israele si sviluppa in maniera quasi naturale –

aggiunge Fedriga – si aggiungono la progettualità avanzata in campo

energetico, con la Valle dell’Idrogeno, e quella che potremmo definire la

nostra ambiziosa “logistica digitale”, articolata in tutta la regione e con

PortoVivo di Trieste che si candida a polmone internazionale delle

start-up».

All’incontro, oltre allo stesso Fedriga, interverranno l’Assessore

regionale alle Attività produttive, *Sergio Emidio Bini*, il Ministro

dell’Economia presso l’ambasciata d’Israele in Italia, *Rafael Singer*, il

Vicepresidente della CCIAA di Pordenone-Udine e Vicepresidente vicario di

Confindustria FVG, *Michelangelo Agrusti*, il Vicepresidente della CCIAA

Venezia Giulia, *Massimiliano Ciarrocchi*, la Presidente dell’Associazione

Italia-Israele di Savona, *Cristina Franco* e l’omologo a Udine, *Giorgio

Linda*. Coordinerà i lavori *Franco Modigliani*.

*L’evento non è aperto alla stampa.*

*Seguirà, al termine dei lavori, un ampio resoconto.*

