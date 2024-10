(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 COLUCCI (M5S): FORMALIZZATA RESTITUZIONE PER RICOSTRUIRE CAMPETTO SPORTIVO FORLÌ DOPO ALLUVIONE

Da eletti M5S donazione di 150 mila euro, segnale vicinanza al territorio per rinascita comunità

“Oggi – in rappresentanza del MoVimento 5 Stelle e del presidente Giuseppe Conte – sono a Forlì dove formalizziamo la donazione di 150.000€ delle restituzioni degli eletti in favore della “PARROCCHIA DI SANTA MARIA DEL VOTO IN ROMITI” per la ricostruzione del campetto polivalente da basket e pallavolo, che sarà a servizio di tutte le realtà giovanili presenti in Parrocchia e aperto all’uso libero di tutta la cittadinanza. L’opera verrà realizzata nell’area del nuovo centro parrocchiale, che non è soggetta a rischio idrogeologico, e sostituirà l’impianto esistente che è stato totalmente distrutto non solo dall’esondazione avvenuta in occasione dell’alluvione che ha colpito Forlì il 16 maggio 2023 ma, soprattutto, dal passaggio di numerosi automezzi pesanti. Il nuovo impianto sorgerà in una zona più alta, per preservarlo da eventuali, non auspicabili, ulteriori violenti fenomeni meteorologici. Si tratta di fondi che provengono dalla restituzione deliberata dagli iscritti al M5S con la consultazione online dell’11 dicembre 2023, in cui la comunità del M5S deliberó la devoluzione del complessivo importo di un milione di euro in favore delle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. È un segnale della vicinanza del M5S a questo territorio nella consapevolezza che sono questi piccoli interventi i segni concreti della rinascita di una comunità dopo un disastro come l’alluvione dello scorso anno”.

Così il capogruppo M5S in commissione affari costituzionali alla Camera Alfonso Colucci.

