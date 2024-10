(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 Comune di Alba – Ufficio Stampa

CITTÀ DI ALBA

(PROVINCIA DI CUNEO) http://www.comune.alba.cn.it

Medaglia d’Oro al V. M. Facebook: Città di Alba

Instagram: citta_di_alba

YouTube: Città di Alba

Comunicato stampa

Sabato 12 ottobre 2024

Alba: i giovani tra i 18 e i 23 anni possono candidarsi al progetto Cantiere

Città – Junior Edition, entro il 25 ottobre

Da venerdì 11 ottobre a venerdì 25 ottobre 2024 è possibile candidarsi per

partecipare al progetto “Cantiere Città – Junior Edition”.

Il bando è dedicato a 30 giovani tra i 18 e i 23 anni e mira a promuovere il

protagonismo giovanile, la partecipazione attiva e lo scambio culturale tra i ragazzi

delle città finaliste al titolo di Capitale italiana della cultura 2026, creando un network

di giovani impegnati nella valorizzazione del patrimonio culturale locale.

L’iniziativa è il seguito del progetto “Cantiere Città” promosso dal Ministero della

Cultura e dalla Fondazione Scuola Beni e Attività Culturali a cui il Comune di Alba, in

rete con altri 88 comuni del territorio di Alba Bra Langhe e Roero ha partecipato per

candidarsi a Capitale italiana della Cultura 2026 classificandosi tra i primi dieci posti.

In dettaglio, “Cantiere Città – Junior Edition” prevede l’attuazione di una call per

ragazzi tra i 18 e i 23 anni, promossa dalle amministrazioni locali, finalizzata alla

costituzione di un gruppo di giovani che, con il supporto della Fondazione Scuola Beni

e Attività Culturali, organizzerà un programma di due giornate di attività culturali in

ogni città nei primi mesi del 2025. Due delegati per gruppo, a rotazione,

parteciperanno alle giornate organizzate dalle altre finaliste. Il progetto si concluderà

con una presentazione pubblica per condividere le esperienze e le migliori pratiche

acquisite.