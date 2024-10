(ACON) PISTOLETTO. BORDIN: CI FA RIFLETTERE SU CONVIVENZA E FUTURO PIANETA

(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 (ACON) Passariano di Codroipo, 12 ott – "Le opere di

Michelangelo Pistoletto, uno dei maggiori esponenti dell’arte

contemporanea, rappresentano uno stimolo a riflettere su temi

universali come la sostenibilit?, la convivenza e il futuro del

nostro pianeta, che risuonano in modo particolarmente profondo

nella splendida cornice di villa Manin”.

Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale del Friuli

Venezia Giulia, Mauro Bordin, v (ACON) Trieste, 12 ott –

isitando la mostra Terza Terra ospitata a villa Manin di

Passariano, che vede protagoniste le opere del celebre artista

contemporaneo Michelangelo Pistoletto. “Un evento di grande

rilievo culturale – ha sottolineato -, in cui l’arte del maestro

si confronta e dialoga con le creazioni di artisti provenienti

dalla nostra regione, dall’Italia e dall’estero”.

“Villa Manin, con la sua ricchezza storica e architettonica, si

conferma ancora una volta come spazio di eccellenza per l’arte

contemporanea, facendo incontrare gli artisti quale testimonianza

concreta di come l’arte possa favorire un dialogo aperto e

costruttivo”, ha ribadito il presidente.

Bordin, che ? stato accompagnato nella visita dal direttore di

villa Manin, Guido Comis, alla presenza del vicesindaco di

Codroipo, Giacomo Trevisan, ha partecipato anche all’apertura

della tavola rotonda sull’agricoltura per un diritto al cibo tra

cielo e terra. La dimora non ospita solo la mostra, ma anche il

forum della demopraxia, termine coniato a Cittadellarte,

fondazione cui Pistoletto ha dato vita a Biella, che definisce il

processo di trasformazione sociale attraverso il coinvolgimento

di associazioni, rappresentanti degli ambiti di lavoro e tutti

coloro che sono attivi nel conferire identit? al territorio.

Il presidente dell’Assemblea legislativa regionale ha quindi

sottolineato “l’importanza di sostenere iniziative di questo

livello che non solo arricchiscono il nostro patrimonio

culturale, ma rafforzano anche l’identit? del Friuli Venezia

Giulia come crocevia di idee, talenti e creativit?”.

