TV, A “DALLA PARTE DEGLI ANIMALI”, LA DOLCE AMELIE GETTATA IN UN SACCO NERO E POI SALVATA DA LEIDAA, I TANTI SELVATICI CURATI DAL CRAS E UN GALGO CHE ORA CORRE SOLO DI GIOIA

TV, A “DALLA PARTE DEGLI ANIMALI”, CON L’ON. MICHELA BRAMBILLA E LA PICCOLA STELLA, LA DOLCE AMELIE GETTATA IN UN SACCO NERO E POI SALVATA DA LEIDAA, I TANTI SELVATICI CURATI DAL CRAS E UN GALGO CHE ORA CORRE SOLO DI GIOIA

Una cagnolina che un criminale ha chiuso in un sacco nero e gettato in un fiume e che ora è salva grazie all’intervento di una persona di buon cuore e della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. Un capriolo travolto da una legnaia, un falco pecchiaiolo ferito e tantissimi altri animali curati dal Cras “Stella del Nord” della Leidaa e un galgo, che in Spagna veniva sfruttato per la caccia e sarebbe poi stato abbandonato o ucciso: invece ha trovato adozione. Questo e molto altro a “Dalla Parte degli Animali”, la trasmissione più animalista della tv italiana, ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda ogni domenica alle 10.05 su Rete4 e in replica domenica alle 16.30 su La5 e il martedì, in seconda serata, sempre su Retequattro.Cornice della puntata è il CRAS della Lega italiana per la Difesa degli animali e dell’Ambiente (LEIDAA). Al suo interno assisteremo a storie a dir poco emozionanti: come quella di un povero capriolo travolto da una cascata di legna, rimasto paraplegico: i veterinari del centro lo hanno curato e i volontari lo hanno nutrito e allattato a mano. Sta facendo fisioterapia per sforzarsi a mantenere una posizione eretta, tenuto sospeso con una imbracatura. Nell’ambulatorio veterinario gli specialisti si prendono cura di un povero falco pecchiaiolo, che è andato a sbattere contro i tralicci dell’alta tensione e ha perso la punta dell’ala destra. E poi vedremo delle simpatiche civette, scoiattoli grigi e rossi (per chi ama gli animali non c’è distinzione) e un riccio che ha ingerito del veleno.

Storia più emozionante della puntata quella di Amelie, una povera cagnolina che qualche criminale ha chiuso in un sacco della spazzatura e gettato in un fiume, nei pressi di Frosinone. Quando un ragazzo di buon cuore l’ha recuperata era in fin di vita, tremante e con gli occhi chiusi: subito è intervenuta la LEIDAA che l’ha presa in carico e se ne è presa cura fino a farla diventare bella “paffutella”, in cerca di casa. Lo stesso miracolo avvenuto a un simpatico galgo: un animale che in Spagna viene sfruttato per la caccia o per le corse di cani e che è stato invece salvato dall’associazione Galgos&Co che gli ha trovato un’amica per la vita: Alessandra, che se ne è subito innamorata!

Non mancano ovviamente le adozioni. Danny, Lisa e Michael, abbandonati ad appena un mese vicino a un bidone della spazzatura. Stevie e Ray, cuccioli di pastore australiano arrivati da un allevamento che incrocia cucciolate in maniera irresponsabile: sono ipovedenti e uno è anche sordo, ma hanno un cuore che trabocca d’amore. Shirley e Morgan, in canile dopo la scomparsa della loro mamma umana. Tano, micio timido e fifone arrivato dalla Sicilia.