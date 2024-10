Superati i 100 piloti iscritti al 37esimo Maxi Salom Salerno-Croce di Cava – Aci Salerno. Tutti i numeri dell’evento che potrebbe laureare il Campione Italiano della categoria

(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 11 ottobre 2024 Mancano poche ore alla 37esima edizione del Maxi Slalom Salerno-Croce di

Cava, Memorial Francesco Sorrentino, valido per il Campionato Italiano

Slalom e Coppa di Zona ACI Sport, 11esimo Trofeo PT Gomme First Stop.

Quest’anno un nuovo record: sono 106 i piloti iscritti alla gara

organizzata dall’Automobile Club Salerno con il patrocinio del Coni,

della Provincia

di Salerno

,

dei Comuni di Salerno e Cava de’ Tirreni.

Sabato pomeriggio alle ore 15,00 inizieranno le verifiche sportive e

tecniche delle vetture nella centralissima piazza Amendola a Salerno.

Domenica 13 ottobre la gara con partenza a pochi metri dal castello Arechi

di Salerno e arrivo a Croce di Cava. Si parte con una manche di

ricognizione alle ore 9,30 e si prosegue con tre manches di gara.

Bellissimo il percorso di gara, anche dal punto di vista naturalistico, con

panorami mozzafiato sul golfo di Salerno.

A descrivere il percorso e l’intera organizzazione il *Direttore di Gara,

Antonio Cappelli*: «È tra gli slalom più appassionanti d’Italia. Sul

percorso, lungo circa 4 km, si misureranno 106 piloti iscritti. Una gara

valida per il Campionato Italiano Slalom». Gli iscritti provengono da

diverse regioni italiane: nello stesso tempo e lungo lo stesso percorso

gareggia chi si batte per vincere il Campionato Italiano piloti e

costruttori ma anche piloti che affrontano una sola gara, dopo aver

superato le verifiche sportive e tecniche delle loro auto.

Il Direttore Cappelli si sofferma sulla complessa organizzazione: «*Aci

Salerno*, con il *Presidente Vincenzo Demasi* e il *Direttore Giovanni

Caturano* e tanti collaboratori, ha profuso uno sforzo notevole per questa

competizione visto anche il numero dei partecipanti, dando molta importanza

all’aspetto della sicurezza con pile di gomma a protezione degli ostacoli.

Una complessa macchina organizzativa dove ognuno ha il suo ruolo. A fianco

ai piloti, infatti, è impegnata un’organizzazione che lavora da settimane e

opera sul percorso durante tutta la gara. Gli occhi degli sportivi sono

tutti rivolti alle auto e ai piloti, ma per assicurare che una delle gare

più affascinanti possa svolgersi al meglio è necessaria una notevole

attività di supporto, oltre a quella garantita dai vari team in

competizione».

I numeri: Sono 120 coloro che lavorano al 37esimo Maxi slalom Salerno-Croce

di Cava tra ufficiali di gara, addetti al soccorso sanitario, personale

dislocato sui carroattrezzi, cronometristi, addetti al servizio radio e a

quello antincendio, ausiliari e Forze dell’Ordine. Oltre cinquanta i

commissari di percorso provenienti dalle province di Salerno, Caserta,

Potenza e Frosinone.

E a Salerno potrebbe laurearsi il nuovo Campione Italiano Slalom.

Attualmente, in testa c’è *il campano* *Salvatore Venanzio* su Radical SR4

Suzuki. Al secondo posto *il siciliano Emanuele Schillace*, su un’auto

simile, mentre al terzo posto al momento è *Luigi Vinaccia su Osella PA

6/90 Honda un altro campano, tutti e tre della Scuderia Venanzio*.

Una sfida appassionante che vedrà impegnata tutta la squadra dell’*Automobile

Club Salerno* con i *Promotori locali*, con grande soddisfazione del

*Presidente

Aci Salerno Vincenzo Demasi*, del *Direttore Giovanni Caturano* e del

*Fiduciario

Provinciale Aci Sport Antonio Milo* che hanno voluto riportare questa

importante gara al centro della città di Salerno.

– Allegato. Elenco Iscritti al 37° Maxi Slalom Salerno Croce di Cava.