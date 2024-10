(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 11 ottobre 2024 *Appello rilanciato in occasione della “Giornata mondiale salute mentale”*

*PSICOLOGI: “NECESSARIA CAPILLARE RETE DI SUPPORTO AI GIOVANI TURBATI DA

GUERRE E CRISI”*

*Iacob: minori prime vittime della situazione particolare che stiamo

vivendo *

“Guerre e cambiamenti climatici mettono in crisi la psiche dei più giovani.

Unicef segnala che nel mondo 11,2 milioni tra bambini e ragazzi fino a 19

anni di età (5,9 milioni di maschi e 5,3 milioni di femmine) in relazione a

conflitti e crisi ha sviluppato problemi di salute mentale.

Tra le persone di età compresa tra i 15 e i 19 anni, circa l’8% soffre

di ansia e il 4% di depressione, il cui burden si riflette anche sui tassi

di suicidio: seconda causa di morte (dopo gli incidenti stradali) in Europa

nella stessa fascia di popolazione (in Italia, gli atti suicidari compiuti

tra il 2011 e il 2020 hanno riguardato prevalentemente i ragazzi, con il

43%).

Il tema è stato rilanciato ieri da Ivan Iacob, segretario

generale nazionale dell’AUPI, Associazione Unitaria Psicologi Italiani, in

alcuni interventi pubblici in occasione della Giornata mondiale della

salute mentale.

“I minori sono i più colpiti – denuncia -. Questi ragazzi hanno

attraversato la pandemia, si trovano a doversi confrontare con il

cambiamento climatico e apprendono di due conflitti in corso, a causa dei

quali si paventano rischi di carattere nucleare. Questo non può che

incidere sul loro benessere e si rafforza ancora di più la necessità di una

legge nazionale che istituisca lo psicologo di base e scolastico anche

nelle Regioni che ancora non hanno legiferato in tal senso”.

Aupi si associa all’appello del Presidente della Repubblica Sergio

Mattarella, a cento anni dalla nascita di Franco Basaglia: “Il Capo dello

Stato ha indicato come prioritaria una rete di supporto adeguata ai bisogni

delle persone con disturbi mentali e in primo luogo sono i minori le prime

vittime dalla particolare crisi che stiamo vivendo”.

