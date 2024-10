(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 11 ottobre 2024 Ponte Stretto: Germanà (Lega), Bonelli parla senza leggere carte

Roma, 11 ott. – “Bonelli non perde occasione per attaccare il Ponte sullo Stretto e, nella fretta di criticare, non legge le carte. Il decreto Ambiente nasce dall’esigenza di specificare i casi di superamento del dissenso tra il ministero della Cultura e il ministero dell’Ambiente. Il Ponte non c’entra nulla. Le competenze della commissione Via Vas del Mase, non subiscono alcuna limitazione. Il progetto del Ponte è in fase di valutazione, a valle della ricezione delle integrazioni richieste dalla Commissione alla Società Stretto di Messina. La realizzazione dell’opera è fondamentale per il Mezzogiorno e l’interno Paese. Contestarla in maniera preconcetta fa solo male all’Italia”.

Così in una nota il senatore siciliano e commissario regionale della Lega Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo e segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama.

Ufficio Stampa Lega Senato