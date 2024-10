INFORMAZIONI PER L’ACCREDITO AL TERZO FESTIVAL DELLE REGIONI – A BARI DAL 19 AL 22 OTTOBRE

(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 11 ottobre 2024 Dopo il successo delle tappe a Milano e Monza nel 2022 e a Torino nel 2023, la terza edizione del Festival delle Regioni e delle Province autonome, “L’Italia delle Regioni”, si terrà a Bari dal 19 al 22 ottobre prossimi.

Il tema di quest’anno, “La Regione del Futuro tra digitale e green: quali competenze per azzerare le distanze?”, riflette la consapevolezza e la volontà di affrontare le sfide e le opportunità che caratterizzeranno il nostro futuro.

Per fare richiesta di Accredito Stampa agli eventi in programma nei Teatri è necessario compilare il seguente modulo online, che va inoltrato entro e non oltre le ore 14.00 di domenica 13 ottobre 2024 : [ https://bit.ly/FdR24accrediti | https://bit.ly/FdR24accrediti ]

SALA STAMPA

Tutti i giornalisti accreditati potranno avere accesso anche alla Sala Stampa allestita a Bari, in Piazza del Ferrarese, nello Spazio Murat. All’interno della Sala Stampa sarà possibile seguire in streaming tutti gli eventi del Festival.

Gli orari di apertura della Sala Stampa all’interno dello Spazio Murat sono i seguenti:

Sabato 19 ottobre: ore 17-22

Domenica 20 ottobre: ore 8-22

Lunedi 21 ottobre: ore 8-22

Martedi 22 ottobre: ore 8-15

PROGRAMMA DEL FESTIVAL

Il programma del Festival è consultabile al link [ https://rb.gy/4oxubv | https://rb.gy/4oxubv ]

PRECISAZIONE SULL’EVENTO DEL 20 OTTOBRE

L’evento inaugurale del 20 ottobre 2024, al Teatro Piccinni, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prevede un’Area Stampa all’interno del Teatro Piccinni e un’Area Stampa all’esterno del Teatro in prossimità dell’ingresso. Nel modulo on line ciascuno dovrà indicare se fare richiesta per posizionarsi all’interno oppure all’esterno del Teatro.

PRECISAZIONE SUGLI EVENTI DEL 21 E 22 OTTOBRE

Gli eventi in programma il 21 ottobre, nel Teatro Petruzzelli e nel Teatro Margherita, e il 22 ottobre nel Teatro Piccinni prevedono un’Area Stampa solo all’interno dei suddetti Teatri.

Nel modulo online bisogna indicare l’evento o gli eventi per i quali si fa richiesta di Accredito Stampa. L’accettazione della richiesta e le modalità di ritiro dei Pass saranno comunicate all’inizio della prossima settimana.

Gianni Gennaro,

Regione Piemonte

Direzione Coordinamento Politiche e fondi europei – Turismo e Sport