(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 11 ottobre 2024 Domenica 13 ottobre

Il Palazzo Comunale colorato di rosa per la 5° giornata nazionale dedicata al tumore metastatico.

Livorno, 11 ottobre 2024 – Ricorre domenica prossima, 13 ottobre, la quinta giornata nazionale dedicata al tumore metastatico e per l’occasione il Palazzo Comunale sarà colorato di rosa. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Livorno Donna Salute e Cultura con il patrocinio di Europa Donna e del Comune di Livorno.

E’ stata Maria Rosaria Sponzilli, presidente dell’Associazione Livorno Donna Salute e Cultura, a scegliere il colore rosa, simbolo di speranza che trasmette sicurezza e ottimismo verso il futuro ed è associato alla femminilità. Ricordiamo che il rosa è stato scelto come simbolo della lotta del tumore al seno.

Stando al report dell’Associazione Italiana Oncologia Medica, ad oggi in Italia sono 834.200 le donne viventi dopo una diagnosi di tumore al seno. Le diagnosi nel 2023 sono state oltre 55mila; un numero, secondo le previsioni, destinato ad aumentare dello 0,2% ogni anno nel prossimo ventennio. Aumento non riservato esclusivamente al tumore del seno: in generale, ci si aspetta che le nuove diagnosi oncologiche crescano ogni anno di una percentuale compresa tra lo 0,6 (per le donne) e l’1,3% (per gli uomini).

A questa patologia spetta ancora il primato di tumore più diffuso nel sesso femminile, rappresentando circa un terzo delle malattie neoplastiche che colpiscono le donne. Confermati anche i dati sulla sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi (88%) e sulla probabilità di vivere ulteriori 4 anni condizionata ad aver superato il primo anno dopo la diagnosi (91%).

