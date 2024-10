(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

“Il Genio della Donna”, al via il ciclo di conferenze autunnali

Gli appuntamenti da ottobre a dicembre a palazzo Malvezzi de’ Medici

Lunedì 14 ottobre, con la conferenza di Eva Torelli che parlerà della pittrice inglese Mary Moser, al via il ciclo autunnale de “Il Genio della Donna”, che racconta la donna artista in Europa dal Medioevo al Novecento.

Le conferenze si tengono sempre alle ore 17.30 nella Sala Zodiaco di Palazzo Malvezzi (via Zamboni 13) a Bologna.

Il ciclo prosegue lunedì 28 ottobre con l’intervento di Cecilia Gamberini che terrà una conferenza su “Sofonisba Anguissola, nobildonna e pittrice cremonese alla corte di Filippo II”.

Giovedì 7 novembre toccherà a Maria Vittoria Spissu con “Per una santità fiorita. Vita artistica e intellettuale nei Vicereami ibero-americani di prima età moderna”, lunedì 11 novembre conferenza di Laura Falqui dal titolo “Ruth Orkin: l’ineffabile genio della fotografia”.

Lunedì 25 novembre Tiziana Roversi parlerà di “Francesca Ghermandi, Cinzia Ghigliano, Grazia Nidasio, tre generazioni nel fumetto e nell’illustrazione”.

Il ciclo di incontri si chiude in dicembre con tre appuntamenti: lunedì 2 dicembre Nicoletta Barberini intervista Eva Degl’Innocenti sul tema “Una donna alla direzione del Settore Musei Civici d’Arte Antica: valori, idee e progetti”.

Lunedì 9 dicembre conferenza di Gabriella Mazzocchi su “Donne del Risorgimento: Giulia e le altre”, infine, lunedì 16 dicembre Mirta Carroli parlerà di “Regina scultrice futurista”.

Le conferenze sono curate dalle professoresse Vera Fortunati e Irene Graziani, e sono promosse dalla Città metropolitana di Bologna, in collaborazione con il Dipartimento delle Arti, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Il ciclo fa parte dell’attività del “Centro di documentazione per la storia delle donne artiste in Europa”, che ha sede in via della Rondine 3 (Bologna) ed è parte integrante delle attività previste dal Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana di Bologna.

