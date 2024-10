(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

ven 11 ottobre 2024 Economia, Osnato (FdI): Governo fedele a programma, Italia tornata credibile e centrale

“Due anni fa il Governo Meloni ha avviato la sua azione affermando un principio chiaro, enunciato dalla stessa presidente del Consiglio: ‘non disturbare chi ha voglia di fare’. Altro che semplice slogan: è un postulato dell’impegno, da parte delle istituzioni, a rispettare una società italiana che è operosa, innovativa, resiliente, senza frapporle ostacoli né inutili burocrazie, affinché possa liberare le energie migliori”. Lo ha affermato Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico del partito, aprendo a Milano i lavori di “Far crescere insieme l’Italia”, evento organizzato dai gruppi parlamentari e dal dipartimento Economia e Finanza del partito di maggioranza relativa. “In questo biennio siamo sempre partiti dal programma su cui gli elettori ci hanno dato fiducia: ‘più assumi e meno paghi’, un rapporto contribuenti-Fisco basato sulla fiducia reciproca ma senza sconti all’evasione, il sostegno a chi produce senza dimenticare chi è in difficoltà, non sono soltanto parole. Al contrario, queste ottime idee stanno diventando realtà e i risultati si vedono, come testimoniato dai numeri di istituti autorevoli e indipendenti”, ha aggiunto l’esponente di FdI ricordando le principali riforme targate centrodestra e i più significativi dati economici. “Dalla capitale produttiva del Paese, e in vista della Manovra finanziaria, Fratelli d’Italia lancia un messaggio inequivocabile: grazie alla stabilità politica e alla credibilità di chi governa, la nostra Nazione è di nuovo al centro delle dinamiche internazionali. E intende restarvi”, ha concluso Osnato.

