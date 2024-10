Domenica 13 in piazza Roma appuntamento con l’iniziativa “Io non rischio 2024”

(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 11 ottobre 2024 Il sindaco Clemente Mastella e il consigliere delegato alla Protezione Civile Italo Barbieri hanno ricevuto questa mattina a Palazzo Mosti una delegazione di volontari guidata dal presidente della Associazione Volontari Protezione Civile di Benevento Aniello Petito e da rappresentanti della Federazione Pro Vita, del Gruppo Comunale di Pontelandolfo, della Protezione Civile Pontelandolfo e della Pubblica Assistenza Protezione Civile Telesia.

Nel corso dell’incontro i volontari hanno illustrato agli amministratori l’iniziativa di carattere informativo che si terrà domenica 13 ottobre in piazza Roma dalle ore 9:30 alle ore 20:00 in occasione della Giornata nazionale “Io non rischio 2024” con l’intervento di esperti dell’Università del Sannio, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dei Vigili del Fuoco.

La giornata, che chiuderà la Settimana Nazionale della Protezione Civile, porterà migliaia di volontarie e volontari di protezione civile ad animare punti informativi in tutta Italia, dalle grandi città alle isole minori, per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno.

“Io non rischio” è quindi una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno.

La campagna è promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con Anpas – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ReLUIS – Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica e Fondazione CIMA, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l’Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani.