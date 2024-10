(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

Antimafia. Della Porta (FdI): emersi fatti gravissimi. Scarpinato chiarisca o dimissioni

“La notizia che il senatore del M5S Roberto Scarpinato, componente della commissione Antimafia, si sarebbe accordato con un audito dalla stessa – il dr Gioacchino Natoli, ex presidente della Corte d’Appello di Palermo e attualmente sotto indagine dalla Procura di Caltanissetta – per concordare domande e risposte da rendere sull’inchiesta della strage di via d’Amelio, costituirebbe un fatto di gravità inaudita. Se fosse confermata il senatore Scarpinato dimostrerebbe di non essere degno di rappresentare il parlamento in commissione Antimafia e dovrebbe dimettersi subito. Lui e il M5S chiariscano subito”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Costanzo della Porta,,componente della commissione Amtimafia.

