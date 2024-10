(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

https://www.unipr.it/node/106459

il comunicato stampa relativo al prossimo incontro degli Aperitivi della conoscenza, gli appuntamenti di carattere divulgativo dell'Università di Parma.

COMUNICATO STAMPA

16 OTTOBRE: AGLI APERITIVI DELLA CONOSCENZA DELL’UNIVERSITÀ DI PARMA SI PARLA DI NATURA E TUTELA DELLE SUE RICCHEZZE

Alle 17.30 al ParmaUniverCity Info Point con Claudio Ferrari docente del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale

Parma, 11 ottobre 2024 – S’intitola La rarità è di questo mondo il nuovo appuntamento per gli Aperitivi della conoscenza, gli incontri di carattere divulgativo dell’Università di Parma, in programma mercoledì 16 ottobre alle 17.30 al ParmaUniverCity Info Point.

Claudio Ferrari, docente del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Ateneo, sarà il relatore dell’incontro.

“Conosciamo la natura che ci circonda? Cosa sono le specie e come si studiano? Rari si nasce e si diventa, capiamo come possiamo tutelare questa ricchezza per passare, anche nel nostro piccolo, da spettatori a custodi della nostra vera casa”, si legge nella presentazione dell’appuntamento.

Gli Aperitivi della conoscenza sono aperti a tutte le persone interessate e sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Questa edizione è organizzata dall’Ateneo con la collaborazione del Comune di Parma (Assessorato alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri) e con la partecipazione dell’Associazione Amici Biblioteca San Leonardo, della Cooperativa Sociale Gruppo Scuola, di On/Off APS, di “Io sono Pablo” e di TurboLenta APS.

I seminari saranno tutti registrati e poi pubblicati sul canale YouTube dell’Università di Parma, in una playlist dedicata.

