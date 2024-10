1011 giornata famu famiglie al museo

(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

“Divertiamoci imparando nei Musei e nelle Biblioteche”

Domenica 13 ottobre “Giornata F@MU – Un museo green”

Ingresso gratuito per una giornata di laboratori nei Musei Civici

La Spezia, 11 ottobre 2024 – “Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche” è il ricco calendario di eventi per bambini e famiglie promosso dall’Amministrazione Peracchini a cura dei Musei Civici e del Sistema Bibliotecario Urbano che si snoderà per tutta la stagione autunnale fino a un evento speciale dedicato al Natale.

Domenica 13 ottobre tutti i Musei Civici, in occasione della Giornata F@Mu – Famiglie al Museo hanno organizzato eventi legati al tema “Museo Green” presentati da tutti i Musei in orari differenziati della giornata. I laboratori sono incentrati sulla sostenibilità ambientale in campo culturale e sono rivolti a bambini e genitori. Tutti i laboratori della giornata sono ad ingresso gratuito.

13 OTTOBRE GIORNATA F@MU – UN MUSEO GREEN

MUSEO CIVICO “AMEDEO LIA” ore 10.00 – 11.00

“IL BOSCO DI CARTA”

Viaggeremo attraverso i boschi rappresentati nei dipinti del museo, per immaginare la vita degli alberi e ambientare storie. Nella fase laboratoriale realizzeremo il nostro bosco green, riciclando elementi di carta e cartone per conferirgli nuova vita e significato

MUSEO CIVICO DEL SIGILLO ore 11.00 – 12.00

“ECO PRINTING: UN’IMPRONTA ALTERNATIVA”

Il sigillo è stato il primo strumento inventato dall’uomo con lo scopo di lasciare un’impronta inconfondibile su manufatti e documenti. Ci ispireremo alla tecnica dell’eco printing – un procedimento artigianale ed artistico con cui vengono tinti e decorati tessuti senza far uso di sostanze chimiche artificiali o nocive – e utilizzando supporti e procedimenti naturali produrremo impronte naturali, imprimendo su tessuto forme e colori di elementi vegetali come foglie, fiori, bacche, semi, cortecce ed altro

MUSEO CIVICO DEL CASTELLO SAN GIORGIO ore 15.00 – 16.00

“NON SPRECHIAMO NULLA…COME GLI ANTICHI!!”

Gli antichi reimpiegavano le materie prime e gli oggetti che producevano più volte e talora in un diverso contesto e scopo. In questo modo si faceva economia e si creavano meno rifiuti. Giocherete a riconoscere questi molteplici utilizzi delle opere del Museo e vincitori e vinti verranno premiati creando un gioiello riutilizzando una moneta “romana”.

MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO “G. PODENZANA” ore 16.00 – 17.00

“RICICLARTE ”

In passato il riuso era una pratica comune; oggi è necessario impiegare con più consapevolezza le risorse, differenziando e riciclando. Al Museo molti oggetti sono costruiti con materiali insoliti e inaspettati, utensili rotti, ma perfettamente riparati, giocattoli nati dalla fantasia dei bambini col poco a loro disposizione. Realizziamo manufatti creativi con oggetti inusuali e materiali di riciclo.

CAMeC ore 17.00 – 18.00

“UN PAESAGGIO GREEN”

Il lavoro degli artisti può contribuire a farci riflettere sulla sostenibilità ambientale, sia denunciando gli scempi compiuti sull’ecosistema sia educando ad una visione green tramite la realizzazione di opere che abbiano un ridotto o nessun impatto ambientale. Partendo dal confronto con i contenuti in mostra, realizzeremo il nostro paesaggio ideale con una ottica green.