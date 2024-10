(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

gio 10 ottobre 2024 [Regione Lazio]

ZTL ROMA, PRESIDENTE ROCCA: VIA LIBERA A CIRCOLAZIONE DIESEL EURO 4, ASCOLTATO IL GRIDO DI ALLARME DEI CITTADINI

Roma, 10 ottobre 2024 – «Abbiamo ascoltato il grido di allarme dei cittadini romani e dato loro una risposta concreta rispetto a un piano ereditato da chi ci ha preceduto. L’odierna Giunta regionale, infatti, ha confermato la proroga per l’ingresso nella Ztl fascia verde di Roma per le auto e i veicoli commerciali diesel euro 4 e rimandato il divieto per i diesel euro 5, approvando la proposta di rimodulazione da parte di Roma Capitale degli interventi in materia di limitazioni al traffico veicolare, con decorrenza dal primo novembre 2024».

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

«Una misura per attenuare un piano che avrebbe messo in grande difficoltà centinaia di migliaia di romani impossibilitati a cambiare auto in tempi così stretti. Abbiamo a cuore la qualità dell’aria e stiamo lavorando a misure alternative per aggiustare i disastri della Giunta Zingaretti, ma vogliamo anche tutelare i nostri concittadini, soprattutto le fasce più fragili», ha concluso il presidente Francesco Rocca.