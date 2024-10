Piano Mattei: Ferrante, svolta cruciale, Italia grazie a governo è apripista

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

Oggi, in rappresentanza del MIT, ho preso parte alla Cabina di regia sul Piano Mattei, presieduta dal Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che si è riunita a Palazzo Chigi per presentare la relazione annuale sul nuovo modello di partenariato tra Italia e Africa.

Il Piano entra quindi nel vivo, delineando le strategie per rendere ancor più efficaci gli interventi che il nostro Paese sta attuando in stretta cooperazione con gli Stati africani, per il miglioramento delle prospettive economiche, culturali, sociali del Continente.

Con il Piano Mattei, rilanciando le politiche già messe in campo dal Presidente Silvio Berlusconi, il nostro Paese ha cambiato l’approccio nei confronti dell’Africa, non più frutto di una logica predatoria e paternalista ma fondato sulla volontà di sviluppare rapporti di cooperazione da pari a pari con i partner africani.

È una svolta cruciale per il futuro del Continente e l’Italia, ancora una volta e grazie al nostro Governo, fa da apripista”

Così Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e Sottosegretario al MIT, sui suoi profili socia

