(AGENPARL) – gio 10 ottobre 2024 Pd, Giglio Vigna (Lega): Schlein canta meglio di come fa politica

Roma 10 ott. – “In Parlamento il Psb, il dl lavoro, il contesto internazionale è evidente a tutti, ma la segretaria del Pd sale sul palco con gli Articolo 31 per dare spettacolo. Non facciamo pesare il fatto che la Lega sia responsabilmente al lavoro per il Paese e per trovare soluzioni adatte alle esigenze di tutti i cittadini, ma non possiamo non constatare il fatto che Schlein canti meglio di come fa politica. Ci chiediamo, tra speculazioni qualunquiste, propagande becere, armocromisti e pezzi rap: è davvero questa la sinistra in Italia?”

Lo dichiara il deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna.