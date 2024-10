Leggimi e… leggimi ancora! Secondo appuntamento

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

“LEGGIMI E… LEGGIMI ANCORA!”. PROSSIMO

APPUNTAMENTO GIOVEDì 17 OTTOBRE

Secondo appuntamento “Nella scuola di Morro… è scoppiato l’autunno”

Continuano gli incontri di “Leggimi e… leggimi ancora!”, progetto di lettura ad alta

voce per bambini e bambine da 0 a 6 anni, iniziativa, organizzata dalla Biblioteca

comunale “G. Carducci” e il II Circolo Didattico di Spoleto, partner del Patto locale della

lettura 2021-2024. La lettura ad alta voce è un’esperienza importante da vivere con i

propri bambini per crescere insieme e per rafforzare relazioni.

Giovedì 17 ottobre alle ore 17.00 nella Scuola dell’Infanzia di Morro (via del

Villino n. 1, fraz. Morro) è in programma il secondo appuntamento dal titolo “Nella

scuola di Morro… è scoppiato l’autunno”.

Tra le storie proposte:

Mattia in autunno – il protagonista è Mattia che si prepara per uscire. Indossa il giaccone

e gli stivali perché fuori fa freddo. È arrivato l’autunno!

Piccola volpe e le foglie d’autunno – Piccola Volpe è molto preoccupata. Il suo bellissimo

albero sta perdendo tutte le foglie. Lei cerca di fare il possibile per salvarle, ma tutto si

rivela inutile. Quando anche l’ultima foglia si stacca, Piccola Volpe sente svanire ogni

speranza… Finché, il giorno dopo, la accoglie uno spettacolo meraviglioso!

Le quattro stagioni – Isabelle e il suo cagnolino partono per un viaggio attraverso le

quattro stagioni, portando con loro un piccolo albero di mele… Tra temporali, afa estiva,

tramonti e brividi di freddo, i due amici vivranno un’avventura indimenticabile.

Ad arricchire l’incontro ci saranno anche delle letture con il kamishibai, traducibile

come “spettacolo teatrale di carta”, forma di narrazione che ha avuto origine nei templi

buddisti nel Giappone del XII secolo, originale ed efficace strumento per l’animazione

alla lettura, che combina immagini e testo.

I prossimi incontri nelle scuole dell’infanzia del II Circolo Didattico di Spoleto seguiranno

il seguente calendario:

 martedì 29 ottobre 2024, ore 17.00 – Scuola dell’Infanzia Collodi