La stagione teatrale del Comune di Riva del Garda

TEATRALE

2024 | 2025

RIVA DEL GARDA

“Io considero

il mondo per quello

che è, Graziano:

un palcoscenico

dove ognuno deve

recitare la sua

parte”

(William Shakespeare,

Il mercante di Venezia)

STAGIONE

TEATRALE

2024 | 2025

lunedì 18 NOVEMBRE 2024 | 21.00

SALA GARDA – PALAZZO DEI CONGRESSI

Mulino ad Arte

UN PIANETA CI VUOLE…

C’È NESSUNO?

martedì 26 NOVEMBRE 2024 | 21.00

AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO

Teatro Metastasio di Prato/Trentospettacoli

GRANDI NUMERI

UNO SPETTACOLO DI SLAM POETRY,

STAND-UP COMEDY E ANALISI DEI DATI

PERSONALI

martedì 3 DICEMBRE 2024 | 21.00

SALA GARDA – PALAZZO DEI CONGRESSI

Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e

Progetto U.R.T.

OTELLO

sabato 11 GENNAIO 2025 | 21.00

AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO

In occasione del centenario dalla nascita

di Franco Basaglia

Fondazione Accademia dei Perseveranti,

Fondazione Sipario Toscana

lunedì 20 GENNAIO 2025 | 21.00

SALA GARDA – PALAZZO DEI CONGRESSI

SCARTI Centro di Produzione Teatrale

d’Innovazione

STAI ZITTA!

lunedì 3 FEBBRAIO 2025 | 21.00

SALA GARDA – PALAZZO DEI CONGRESSI

AGIDI

OPERACCIA SATIRICA

LA GUERRA DEI SOGNI

sabato 22 FEBBRAIO 2025 | 21.00

AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO

Luna e GNAC Teatro

ALFONSINA STRADA

UNA CORSA PER L’EMANCIPAZIONE

martedì 18 MARZO 2025 | 21.00

AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO

Mismaonda

LE SOLITE STRONZE

lunedì

SALA GARDA – PALAZZO DEI CONGRESSI

NOVEMBRE

UN PIANETA

CI VUOLE…

21.00

da un’idea di

Daniele Ronco

drammaturgia

Ugo Dighero, Marco

Melloni, Daniele Ronco

Ugo Dighero,

Daniele Ronco

regia di

Luigi Saravo

scene e luci

Jacopo Valsania

aiuto scenografo

Roberto Leanti

costumi

Teresa Musolino

Mulino ad Arte

C’È NESSUNO?

limentazione. Trasporto. Sovraffollamento.

Secondo la scienza sono questi i cardini su cui agire per invertire la rotta che sta portando la specie

umana verso l’ineluttabile rischio di estinzione. La “rivoluzione green” trae linfa dalla consapevolezza di quanto le

azioni del singolo abbiano una ricaduta sul sistema globale. L’uomo invece è portato a demandare la soluzione

dei problemi ambientali alla politica, alla scienza, alla

tecnologia. Dietro a questo scarico di responsabilità c’è il

concetto di rinuncia. Sono poche le persone disposte ad

abbracciare la decrescita come filosofia auto conservativa. Il nostro assetto economico di stampo capitalistico

si basa sulla creazione di bisogni e così il possesso è diventato sinonimo di benessere. Ecco creato il cortocircuito:

bisogni infiniti per un mondo di risorse finite.

AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO

Teatro Metastasio di Prato/

Trentospettacoli

GRANDI NUMERI

UNO SPETTACOLO DI SLAM

POETRY, STAND-UP COMEDY

E ANALISI DEI DATI PERSONALI

i stiamo conoscendo. Tramite gli algoritmi e i big

data, la comprensione dei nostri comportamenti,

delle nostre scelte e dei nostri gusti non è mai stata così profonda. In quello che è stato già chiamato il Secolo della solitudine, ci sentiamo visti e capiti. Ma quando

ci saremo conosciuti del tutto, ci sentiremo ancora liberi?

Ci innamoreremo ancora? Saremo ancora capaci di scrivere una poesia?

“Grandi numeri” è un esperimento collettivo: una microcomunità, chiamata pubblico, fatta di piccoli numeri, si

ritrova di fronte a un evento dal vivo. “Grandi numeri” mette insieme la stand-up comedy, la slam poetry e il rapporto col pubblico tramite sondaggi per riscoprire cosa vuol

dire incontrarsi dal vivo tra sconosciuti, fare un’esperienza

collettiva che ci porta a sentirci al tempo stesso parte di un

gruppo, e unici.

martedì

NOVEMBRE

21.00

di e con

Lorenzo Maragoni

assistente

alla drammaturgia

e alla regia

Lucia Raffaella Mariani

musiche originali

e sound design

Giovanni Frison

Massimo Galardini

martedì

SALA GARDA – PALAZZO DEI CONGRESSI

DICEMBRE

OTELLO

21.00

William Shakespeare

diretto e interpretato da

Jurij Ferrini

Rebecca Rossetti

e con

Paolo Arlenghi,

Marita Fossat,

Michela Gioiella,

Agnese Mercati,

Federico Palumeri,

Stefano Paradisi,

Michele Puleio

Teatro Stabile di Torino – Teatro

Nazionale e Progetto U.R.T.

urij Ferrini dirige e interpreta la più celebre tragedia

sulla gelosia: Otello di Shakespeare. Su questo

dramma, dove la verità perde di concretezza e cede

il passo alla calunnia, si innesta una chiave di lettura contemporanea. Il groviglio di sentimenti che tormenta il protagonista si intreccia ai temi della discriminazione, della

cospirazione e dell’intolleranza. Rebecca Rossetti interpreta uno Iago androgino, che compie la sua distruzione

(e autodistruzione) per semplice, disarmante disprezzo

per la vita.

AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO

In occasione del centenario

dalla nascita di Franco Basaglia

Fondazione Accademia dei Perseveranti,

Fondazione Sipario Toscana

ella stessa via e nello stesso stabile in cui un tempo

c’era una casa famiglia, ora sorge una libreria, anzi

per l’esattezza una libereria, perché i libri liberano

la mente e appartengono non a chi li scrive ma a chi li

legge: la Libereria di Via dei Matti 43.

Lì per alcuni anni ha vissuto un gruppo di ragazzini con

disturbi mentali e comportamentali, ognuno con la propria stranezza e il proprio talento. Dopo un controverso

caso di adozione che aveva portato a un tragico evento,

la casa famiglia era stata chiusa. L’arrivo burrascoso nella Libereria di un ragazzino biondo rimette tutto in movimento: ricordi, fantasmi, dolori e amori.

Così, al ritmo di una giostra impazzita, Marco Valeri

racconta la storia presente e passata di Via dei Matti e dei

suoi vivacissimi abitanti, tra risate singulti e accenti strani,

parole immaginarie e destini fragili, sempre con il batticuore. Il risultato è un racconto poetico, tenerissimo e indifeso sull’infanzia negata, che ci dimostra come cuore e

amicizia, tenerezza e generosità siano l’unico rimedio per

salvarci la vita.

sabato

GENNAIO

21.00

regia di

Francesco Niccolini

drammaturgia

Marco Valeri

e Francesco Niccolini

Marco Valeri

costumi di scena

Emanuela Dall’Aglio

lunedì

SALA GARDA – PALAZZO DEI CONGRESSI

GENNAIO

STAI ZITTA!

21.00

dal libro di

Michela Murgia

Antonella Questa,

Valentina Melis,

Teresa Cinque

© Francesco Capitani

regia

Marta Dalla Via

SCARTI Centro di Produzione Teatrale

d’Innovazione

uesta, Melis, Cinque e Dalla Via hanno sempre avuto qualche difficoltà a stare zitte e lo dimostrano in

questi anni i loro tanti spettacoli, video e libri, che

affrontano, con ironia e intelligenza, tematiche sociali e

anche femministe. Inevitabile quindi si incontrassero un

giorno per dare vita a uno spettacolo comico e dissacrante su quanto la discriminazione di genere passi spesso

proprio dal linguaggio.

Le “frasi che non vogliamo più sentirci dire!” contenute

nel libro, offrono così l’occasione di raccontare la società

contemporanea attraverso una carrellata di personaggi e

di situazioni surreali.

Dal mansplaining all’uso indiscriminato del nome proprio per le donne, passando per la celebrazione della figura “mamma e moglie di”, Questa, Melis e Cinque, guidate

dalla sapiente regia di Dalla Via, sapranno coinvolgervi

nella lotta contro gli stereotipi di genere, annullando già di

fatto, con questo spettacolo, quello secondo cui “le donne

sono le peggiori nemiche delle donne”!

AGIDI

OPERACCIA

SATIRICA

LA GUERRA DEI SOGNI

hi è capace di narrare storie ha il potere di governare

il mondo, che sia una nazione, un condominio, una

famiglia o una coppia. Le operacce satiriche sono

creazioni stravaganti che nascono da diverse ispirazioni: la

lettura dei grandi classici letterari che vengono trasformati in

buffe composizioni, episodi “rubati“ dalla vita vissuta e dal