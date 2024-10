(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

GIUSTIZIA, COLUCCI (M5S): CON SEPARAZIONE CARRIERE AVANTI MATRIMONIO DI INTERESSE GOVERNO MELONI

ROMA, 10 ott. – “L’accelerazione della maggioranza sulla separazione delle carriere dei magistrati porta avanti il matrimonio di interesse che tiene insieme il governo Meloni. Forza Italia va all’incasso sulle intercettazioni e su questa riforma costituzionale dopo aver concesso a Fratelli D’Italia il Premierato e alla Lega l’Autonomia Differenziata, salvo cannoneggiare ogni giorno la sciagurata legge Spacca-Italia contro cui si è attivata anche una straordinaria mobilitazione popolare. Hanno probabilmente capito che l’Autonomia potrebbe essere la Caporetto del centrodestra, così come un’altra disfatta potrebbe consumarsi con il referendum costituzionale sul Premierato che abbatte i pilastri della nostra democrazia. Forse Meloni lo ha capito e infatti la legge cara al suo partito procede a rilento. Con la separazione delle carriere dei magistrati il centrodestra punta evidentemente a colpire l’autonomia e l’indipendenza del potere giudiziario e in particolare a sterilizzare e mettere sotto l’influenza della politica i pubblici ministeri, coronando il sogno di Silvio Berlusconi. Il paradosso però è che l’assetto che ne verrebbe fuori sarebbe, contrariamente a quanto dicono i promotori della legge, assai meno garantista, salvo che per quella categoria di reati tipici di alcuni potenti che una parte politica vuole trattare con guanti di velluto e impunità. La recente condanna, non definitiva, dei magistrati Spadaro e De Pasquale è la rappresentazione plastica di come l’unitarietà delle figure del pubblico ministero e del magistrato giudicante sia una grande ricchezza per la giustizia. Si tratta di due Pm condannati in primo grado da loro colleghi perché accusati di aver volutamente omesso alcuni elementi che avrebbero potuto scagionare persone su cui loro due stavano indagando. Fermo restando che fino a eventuale condanna in Cassazione sono innocenti, ai due magistrati in sostanza si rimprovera il tradimento di quella cultura della giurisdizione che oggi caratterizza tutti i magistrati e che domani inevitabilmente i Pm perderanno, diventando sempre più dei super poliziotti professionisti dell’accusa. Oggi al Pm, così come al magistrato giudicante, si chiede di garantire i diritti di indagati ed imputati, con la legge voluta da Forza Italia la loro carriera sarà inevitabilmente valutata sulla base del numero di condanne che porteranno a casa. Tranne, ovvio ribadirlo, per chi sarà trattato con un occhio di riguardo”.

Lo afferma il deputato M5S Alfonso Colucci, capogruppo M5S in commissione Affari Costituzionali.

