(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 10 ottobre 2024 G7 SALUTE, MAZZELLA (M5S): “PENSARE NUOVO MODELLO SANITÀ CON APPROCCIO ONE HEALTH”

Roma, 10 ott. – “Lavorare ad un ddl che rechi l’obiettivo di istituire un comitato interministeriale che operi adottando un approccio ‘One Health’: come ho riferito ai colleghi e ai tecnici riuniti al G7 di Ancona è questo l’impegno che intendo adottare con l’intento di sostenere un’integrazione operativa tra i vari ministeri e la macchina dello Stato, con un’attenzione particolare rivolta alla salute, all’ambiente e alla prevenzione primaria, fondamentali per affrontare sfide come la transizione energetica, la tutela del Servizio sanitario nazionale e il cambiamento climatico. Questi temi, del resto, sono stati lungamente dibattuti nel corso dei panel che si stanno susseguendo nel corso di questo appuntamento internazionale, in cui ho l’onore di rappresentare le forze di opposizione del Senato. Numerose le tematiche che si sono affrontate: dalla farmacoresistenza alla lotta all’AMR, dall’invecchiamento attivo alla salubrità degli stili di vita. Sotto questo profilo, se l’informazione e la formazione sono attività essenziali e hanno un ruolo primario nella prevenzione primaria dei cittadini, la Cooperazione è necessaria, così come lo è aiutare i Paesi a medio e basso reddito perché adottino piani per la Salute in termini ‘One Health’. Inoltre, è ormai sempre più evidente la necessità di sostenere la prevenzione primaria, imprescindibile per abbattere i costi, ridurre le liste d’attesa e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Pertanto, nel corso dei numerosi appuntamenti sto dando il massimo per stimolare riflessioni concrete e soluzioni pratiche, per un futuro in cui la sanità pubblica sia efficiente e vicina ai cittadini, in linea con la visione che il nostro Movimento sta portando avanti”. Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali al Senato.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle