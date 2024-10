(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 10 ottobre 2024 FISCO: FOTI (FDI), SU RECUPERO EVASIONE ED ENTRATE TRIBUTARE DATI RECORD

“Il chiarimento fatto del ministro Giorgetti era stato chiesto da chi, due

anni fa, voleva modificare tutte le rendite catastali ed applicare le nuove

rendite a tutti gli immobili. Oggi si grida allo scandalo, quando lo

scandalo non c’è, mentre esattamente due anni fa lo si voleva realizzare

affermando che vi fosse un problema di equità fiscale. Questo è il vecchio

gioco di chi ha a cuore le patrimoniali, come il segretario Schlein. E,

parlando di tasse, sono certo che con una patrimoniale la percentuale di

insistenza del fisco aumenterebbe. Il Governo Meloni, accusato di non

perseguire l’evasione fiscale, ha dei dati record che affermano esattamente

il contrario. Gli accertamenti dei primi otto mesi dell’anno dicono che vi

sono 2 miliardi e mezzo in più rispetto allo scorso anno. Se andiamo poi a

vedere le entrate tributarie queste sono aumentate di 23 miliardi di euro

rispetto al 2023”.

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ospite

della trasmissione Porta a Porta.