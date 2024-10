cnr_cs_Internet Festival a marchio Cnr: dalla cybersecurity, alla fantascienza, alle dipendenze dalla Rete, passando per il marketing e branding con i domini internet

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

Internet Festival a marchio Cnr: dalla cybersecurity, alla fantascienza, alle dipendenze dalla Rete, passando per il marketing e branding con i domini internet

Il Cnr ed il Registro.it con cinque istituti e la Fondazione Fair, sono ancora i protagonisti dopo 14 anni, della rassegna nazionale ed internazionale che fa il punto e anticipa gli scenari futuri della Rete

A Pisa torna l’Internet Festival (If) con la quattordicesima edizione e una nuova parola chiave #generazione, termine dalle varie accezioni: dal processo naturale e biologico per cui gli esseri viventi si riproducono, fino ad oggi con i nuovi contenuti creati dall’IA, che tenta di imitare l’ingegno e l’abilità dell’uomo.

Il Consiglio nazionale delle ricerche, con l’Istituto di informatica e telematica (Cnr-Iit), assieme al Registro .it, è tra i fondatori e protagonisti di If a partire da 15 anni fa, quando in maniera “pionieristica”, dalla sede pisana del Cnr, si pensò di dar vita ad un festival che ricordasse come proprio da Pisa, l’Italia si collegò in rete. Quel festival rappresentò, l’edizione “zero”.

Di seguito, in ordine cronologico, gli eventi di If, a marchio Cnr con la partecipazione di: Istituto di informatica e telematica (Cnr-Iit), Registro .it, Istituto di scienze e tecnologie dell’Informazione (Cnr-Isti), Istituto di fisiologia clinica (Cnr-Ifc), Istituto di scienze del patrimonio culturale (Cnr-Ispc).

“Le estensioni di dominio come strumento di branding e marketing (10 ottobre, dalle 11 alle 13; sede Unione industriale pisana). É un evento a cura del Registro .it per cittadini e imprese per esplorare come le estensioni di dominio possano essere utilizzate per migliorare la presenza online e proteggere il brand. La giornata è condotta da Gabriele Faggioli, presidente di Clusit (Associazione italiana per la sicurezza informatica).

“Blurm3Not” (dal 10 al 13 ottobre; Centro Congressi Le benedettine). É la seconda edizione dell’installazione interattiva per esplorare i lati oscuri della Rete realizzata da Cnr-Ifc. Sono 5.9 miliardi le persone che ogni giorno conversano, discutono, si innamorano, litigano, si feriscono online. Internet non è più virtuale. Dalla penombra della propria stanza, in aeroporto, in bagno o in spiaggia, internet ha sfumato i confini delle relazioni, avvicinandoci e allontanandoci allo stesso tempo, nel bene e nel male. Blurm3Not è un’installazione interattiva che genera conoscenza mettendo alla prova il pubblico sui fenomeni innescati da internet. Gli smartphone diventano lenti attraverso cui esplorare dati su phubbing, ghosting e loot box. Le organizzatrici sono: Sabrina Molinaro e Sonia Cerrai di Cnr-Ifc.

“Prima pensa, poi condividi” (10 ottobre, dalle 9 alle 10.30 e dalle 11 alle 12.30; Centro Congressi Le Benedettine) è l’evento con le relatrici del Cnr-Iit, Giorgia Bassi e Beatrice Lami. Trattasi di un laboratorio che invita i piccoli partecipanti a riflettere sull’opportunità di condividere o meno online informazioni e dati personali, affrontando temi come la reputazione sul web e le strategie per proteggere l’identità digitale.

“Cybersecurity Day” (11 ottobre, presso Unione industriale pisana a partire dalle 9.15). La cybersecurity impatta su tutti gli aspetti della nostra vita di ogni giorno: dal lavoro alla privacy, dallo smartphone all’automobile, dai pagamenti elettronici alle app che usiamo quotidianamente. Per accrescere la consapevolezza delle problematiche relative alla cybersecurity, torna il Cybersecurity day, l’appuntamento organizzato da Cnr-Iit, in collaborazione con l’Unione Industriale Pisana. Tra i relatori Fabio Martinelli (Cnr-Iit), Luigi Rebuffi segretario generale di European cybersecurity organization (Ecso), e Rocco De Nicola responsabile del Centro di competenza toscano per la cyber security. Introduce la giornata Andrea Passarella direttore Cnr-Iit.

“Mind games” (11 ottobre, dalle 9.30; presso cineclub Arsenale). E’ la rassegna cinematografica voluta da Fair (Future artificial intelligence research) sull’incontro tra intelligenza umana e artificiale. Wopr, Ava, Hal: tre intelligenze artificiali che giocano con l’umano, lo seducono, si sottomettono, lo sfidano, lo sconfiggono, vincono e perdono in questo gioco tra menti così affascinante e inquietante. Ma è questa l’intelligenza artificiale che stiamo vivendo oggi e con la quale coabiteremo sempre di più in futuro? Quanto queste meravigliose fantasie cinematografiche sono già state smentite e cosa invece si è avverato? Ce ne parleranno i ricercatori della fondazione Fair costituita da Cnr, Istituto italiano di tecnologia, Fondazione Bruno Kessler. Gli organizzatori dell’evento sono Chiara Spinelli (Cnr-Iit) e Fabrizio Falchi (Cnr-Isti).

A scuola di sicurezza informatica con Internetopoli (11 ottobre dalle 16 alle 17; Centro Congressi Le Benedettine). Le relatrici del Cnr-Iit, Claudia Mazzanti e Manuela Moretti conducono un seminario dedicato alla web app “Internetopoli”, che offre ai docenti strumenti e percorsi per insegnare la sicurezza informatica in classe. Internetopoli è realizzato da Ludoteca-Registro.it e Cnr-Iit.

“Hello, I’m Macintosh. Il computer che ha cambiato la storia” (13 ottobre dalle 15 alle 18.30; Centro Congressi Le Benedettine). Il 40º anniversario del Macintosh è un momento significativo per celebrare un’icona della tecnologia che ha cambiato il mondo. Una rivoluzione che avrebbe riscritto le regole del design, della funzionalità e dell’interazione umana con la tecnologia. L’evento è organizzato da Maurizio Masieri di Cnr-Ispc.

Per il programma completo: http://www.internetfestival.it

Internet Festival 2024 è promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, Registro .it e Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore insieme con Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Provincia di Pisa e Associazione Festival della Scienza. La progettazione e l’organizzazione sono a cura di Fondazione Sistema Toscana.

