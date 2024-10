BPER: Piano Industriale 2024-2027

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

PIANO INDUSTRIALE 2024-2027

IMPORTANTE E SOSTENIBILE CREAZIONE DI VALORE, FACENDO LEVA SULL’ATTUALE POSIZIONAMENTO DI

BPER E SUI PILASTRI STRATEGICI DEL NUOVO PIANO

UTILE NETTO CUMULATO DI €4,3 MILIARDI NEL 2025-2027 (€1,5 MILIARDI NEL 2027)

DIVIDENDO CUMULATO CASH PARI A €3,2 MILIARDI1 NEL 2025-2027 (PAYOUT RATIO MEDIO DI CIRCA 75%)

ROTE SUPERIORE AL 16% NEL 2027

SOLIDO CET1 RATIO, SUPERIORE AL 14,5% NEL 2027

TRE PILASTRI STRATEGICI

1. LIBERARE IL PIENO VALORE DEI NOSTRI CLIENTI

2. CATTURARE LE NOSTRE LATENTI ECONOMIE DI SCALA

3. FARE LEVA SULLA SOLIDITÀ DEL NOSTRO STATO PATRIMONIALE

UN NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO – RETAIL, PRIVATE & WEALTH E CORPORATE – GIÀ OPERATIVO, INSIEME

ALLA MODERNIZZAZIONE DEL GRUPPO GIÀ IN CORSO PER GARANTIRE UNA ESECUZIONE TEMPESTIVA E UNA

REDDITIVITÀ BEST IN CLASS

€5,5 MILIARDI DI RICAVI NEL 2027 (+1,5% 2024-2027) POSITIVAMENTE IMPATTATI DALL’EFFETTO

COMBINATO DELLA CRESCITA DEGLI IMPIEGHI E DELLE MAGGIORI COMMISSIONI (+12% 2024-2027) PER UN

TOTALE DI €550 MILIONI, CHE PIU’ CHE COMPENSANO IL CALO DI €450 MILIONI DEL MARGINE DI

INTERESSE DOVUTO ALLE PRUDENZIALI ASPETTATIVE SUI TASSI E AL CALO EFFETTO ECOBONUS

ONERI OPERATIVI, ESCLUSI SVALUTAZIONI E AMMORTAMENTI, A CIRCA €2,4 MILIARDI NEL 2027

(-7% 2024-2027) GRAZIE ALLA MAGGIORE EFFICIENZA OPERATIVA CON UNA RIDUZIONE DELLA BASE COSTI

DI €270 MILIONI AL LORDO DELL’INFLAZIONE. COST/INCOME RATIO AL 50% NEL 2027

RACCOLTA GESTITA IN CRESCITA DEL 7% L’ANNO A €81 MILIARDI, FACENDO LEVA SUL NUOVO ASSETTO

DEL WEALTH MANAGEMENT E SU BANCA PRIVATE CESARE PONTI

CREDITI NETTI ALLA CLIENTELA IN AUMENTO DI CIRCA IL 3% ALL’ANNO A €97 MILIARDI,

MANTENENDO UN APPROCCIO CONSERVATIVO.

OTTIMA QUALITÀ DEGLI ATTIVI CON UN NPE RATIO NETTO ALL’1,4%

E BEST-IN-CLASS COVERAGE RATIO SUPERIORE AL 52% NEL 2027.

COSTO DEL RISCHIO INFERIORE A 45 PUNTI BASE NEL 2027

SIGNIFICATIVI INVESTIMENTI PER €650 MILIONI IN ARCO DI PIANO

PER ACCELERARE LO SVILUPPO DI TECNOLOGIA, SICUREZZA E AI/GENAI

Soggetto alle approvazioni della BCE e del Consiglio di amministrazione e al raggiungimento degli obiettivi di Utile netto contabile 25-27 previsti dal Piano Industriale.

Modena – 10 ottobre 2024. Il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca S.p.A. (“BPER” o il “Gruppo” o la

“Banca”) ha approvato ieri il nuovo Piano Industriale 2024-2027 “B:Dynamic|Full Value 2027” (il “Piano”).

L’Amministratore Delegato Gianni Franco Papa ha commentato:

“BPER è una banca dinamica, che ha dato prova della sua capacità di trasformarsi con rapidità, sia organicamente

che tramite operazioni straordinarie, in una delle principali realtà bancarie e di wealth management italiane con

un’offerta completa di servizi finanziari. Abbiamo fondamentali forti, una posizione solida e distintiva, ma anche un

enorme potenziale per la creazione di valore per tutti i nostri stakeholder, che questo nuovo Piano saprà cogliere.

Perseguiremo un’accelerazione in termini di crescita delle commissioni e di economie di scala, con importanti

risparmi sui costi, conseguendo un livello significativamente più elevato e sostenibile di remunerazione degli

azionisti, mantenendo la robusta solidità del nostro profilo patrimoniale e di liquidità. Questo Piano è realistico e

chiaro e siamo pienamente impegnati nella realizzazione di tutti gli obiettivi, continuando a creare valore per tutti i

nostri stakeholder”.

B:DYNAMIC | FULL VALUE 2027

BPER è la terza banca italiana per numero di clienti (circa 5 milioni, di cui circa 4,3 milioni di privati e circa 700 mila

imprese) e il terzo operatore nel wealth management in Italia2 per Attività Finanziarie Totali (“TFA”) della clientela

(circa €300 miliardi). Ha un’ampia presenza nazionale, principalmente concentrata nelle regioni italiane più floride

e la flessibilità e prossimità al cliente di una rete territoriale ben distribuita.

Il Piano, che è già operativo e andrà a pieno regime già nella prima metà del 2025, è basato su tre pilastri principali:

1. “Liberare il pieno valore dei nostri clienti” attraverso prodotti personalizzati sulla base dei loro bisogni per

i segmenti Retail e Private – facendo leva sul nuovo assetto del wealth management – e supportando la

clientela Corporate con soluzioni bancarie su misura attraverso la nuova Fabbrica Prodotti Corporate.

2. “Catturare le nostre latenti economie di scala”, aumentando la produttività (tramite il nuovo modello di

servizio omnicanale e l’ottimizzazione e automazione dei processi grazie a AI/GenAI), con iniziative di

potenziamento delle competenze (up-skilling) e l’internalizzazione di attività operative chiave, riducendo

al contempo le spese amministrative.

3. “Fare leva sulla solidità del nostro stato patrimoniale”, migliorando e modernizzando la gestione del

rischio di credito e del capitale.

La completa modernizzazione della Banca consentirà la piena esecuzione di questi tre pilastri strategici.

I TRE PILASTRI STRATEGICI

1) LIBERARE IL PIENO VALORE DEI NOSTRI CLIENTI

Il Piano si focalizzerà sui tre principali segmenti di clientela della Banca – Retail, Private & Wealth Management,

Corporate – per incrementare i ricavi del Gruppo (+1,5% 2024-2027; CAGR +0,5%), attraverso una maggiore crescita

delle commissioni (+12% 2024-2027; CAGR +4%) che compenseranno la riduzione del margine di interesse.

Retail

BPER ha circa 4,3 milioni di clienti privati, la terza base clienti in Italia per dimensioni. Il Gruppo prevede di

conseguire ulteriori €100 milioni di commissioni da clienti privati, incrementando l’incidenza di commissioni

retail sul totale ricavi retail del Gruppo dal 25% al 30%, grazie a quattro principali iniziative:

1. Pieno dispiego del potenziale della Bancassurance, beneficiando degli accordi di distribuzione con il Gruppo

Unipol. BPER ha un track record di rilievo, avendo conseguito nelle commissioni assicurative un tasso di

crescita annuale composto (CAGR) di circa il 34% tra il 2021 e il 2023. Il Gruppo è fortemente impegnato a

mantenere un livello elevato di performance in arco di Piano, aumentando le commissioni assicurative di

circa €90 milioni per arrivare a circa €215 milioni nel 2027. Grazie anche al supporto del Gruppo Unipol alla

formazione, all’attivazione commerciale e al marketing, BPER prevede di incrementare la penetrazione

assicurativa3 dal 15% al 25%. Inoltre, BPER potenzierà la distribuzione dei prodotti assicurativi (vita, salute

e danni) tramite l’offerta digitalizzata e integrando la bancassurance nel CRM di Gruppo per migliorare

l’efficienza commerciale.

2. Il Gruppo incrementerà il credito al consumo sull’attuale base clienti, con un approccio selettivo. Il volano

principale di questa crescita sarà la controllata Bibanca, uno degli operatori del credito al consumo

maggiormente in crescita in Italia nella cessione del quinto. Nel credito al consumo, BPER prevede di

aumentare del 12% la penetrazione4 dei prodotti e di circa il 30% le erogazioni. Come per la Bancassurance,

BPER potenzierà il credito al consumo tramite un’offerta digitalizzata di prodotti, processi ottimizzati con

l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (AI) e dell’Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) e un nuovo

processo commerciale in filiale.

3. Gli sforzi commerciali di BPER per l’acquisizione di nuova clientela porteranno a una crescita netta di nuovi

clienti superiore al 4% in arco di Piano. Il Gruppo farà leva sui propri canali digitali e, in particolare, sul

modello di servizio omnicanale, sulla mobile App best-in-class e sulla filiale remota. La partnership di BPER

con il Gruppo Unipol si prevede giocherà un ruolo importante in termini di referral di clienti e di sinergie

commerciali. Il Gruppo coglierà inoltre tutte le opportunità di cross-selling, forte della propria posizione

leader nei mutui, soprattutto nelle nuove erogazioni.

4. Il Nuovo Modello di Servizio Omnicanale supporterà la crescita dei ricavi grazie all’aumento della

produttività e all’ottimizzazione dei costi, attraverso una serie di driver che includono:

a. Valorizzare appieno il potenziale dell’ampia presenza territoriale del Gruppo e dei propri gestori

per acquisire e servire al meglio i clienti.

b. Dotare tutte le filiali di ATM evoluti, incrementando il numero di filiali cashless a oltre il 40%,

semplificare le attività commerciali e di servizio dei gestori tramite strumenti best-in-class, tra i

quali Aladdin di BlackRock e Salesforce.

c. Potenziare l’utilizzo della mobile App di BPER come canale primario per le operazioni quotidiane e

come gateway principale per la maggior parte delle attività di vendita e post-vendita. Il Gruppo

conta di raggiungere una penetrazione sui propri clienti superiore al 70%, posizionandosi a livelli

delle best practice del mercato italiano.

d. Integrare la rete fisica e la mobile App con la filiale remota, operativa 24/7 per effettuare qualsiasi

Numero prodotti assicurativi su totale clienti.

Prestiti personali: numero prodotti su 1.000 clienti.

operazione e attività di vendita per la clientela.

e. Sviluppare una nuova piattaforma tecnologica per i clienti corporate, pienamente integrata con

servizi di Tesoreria, Trade Finance e FX.

Private & Wealth Management

BPER è il terzo operatore italiano nel wealth management5 con circa €300 miliardi di attività finanziarie della

clientela e un’infrastruttura distintiva incentrata su una serie di fabbriche prodotto e sul nuovo assetto

organizzativo recentemente adottato. Il Gruppo prevede di conseguire ulteriori €100 milioni di commissioni da

clienti Private & Wealth, e di aumentare la raccolta gestita di circa il 20% da €67 a €81 miliardi (CAGR +7%) in

arco di Piano tramite tre principali iniziative:

1. Migliorare l’asset allocation della clientela: fornendo soluzioni a valore aggiunto e su misura che possano

ottimizzare il profilo rischio-rendimento del portafoglio dei clienti. Il Gruppo si avvarrà anche della

collaborazione strategica con BlackRock, per sviluppare in automatico portafogli personalizzati per la

propria clientela cogliendo i vantaggi legati all’utilizzo di Aladdin. Infine, il Gruppo si assicurerà che i private

banker possano beneficiare di una dotazione tecnologica best-in-class, che aumenterà il valore per i propri

clienti.

2. Aumentare la produttività dei private banker di Banca Private Cesare Ponti: con più di 50 mila clienti

private al suo attivo, la strategia di wealth management di BPER si focalizzerà sulla crescita della

produttività, tramite Banca Private Cesare Ponti, grazie anche ai recenti investimenti e al nuovo assetto

organizzativo. BPER intende aumentare significativamente gli asset under management, forte degli oltre

350 private banker e dei più di 100 centri private di cui dispone. Il Gruppo farà inoltre leva sulle sinergie tra

le direzioni Corporate e Private.

3. Rafforzare la rete dei Consulenti Finanziari di BPER, facendo leva anche sulla partnership con il Gruppo

Unipol per più che raddoppiarne il numero.

Corporate

La Banca ha già in essere una nuova Fabbrica Prodotti Corporate per servire il Gruppo con maggiore efficacia

su prodotti e servizi di finanza strutturata, investment banking e capital markets. Il Gruppo aumenterà anche il

proprio share of wallet sui clienti esistenti, aprendo la strada a ulteriori opportunità di business attraverso la

sua vasta offerta prodotti e le sue partnership strategiche.

L’obiettivo di BPER per il Corporate è di aumentare l’attuale incidenza delle commissioni sui ricavi totali dal

37% al 42% nel 2027, attraverso quattro principali iniziative:

1. Crescita nel Global Transaction Banking, importante fonte di stabili commissioni capital-light. Il Gruppo

migliorerà l’offerta di export financing attraverso partnership con le migliori export credit agencies,

espandendo inoltre la propria rete di banche corrispondenti in tutto il mondo. Un importante strumento

sarà la piattaforma di digital corporate banking, che aumenterà i flussi di pagamento e i finanziamenti di

filiera contribuendo così anche alla sostenibilità della catena del valore dei clienti. Nell’arco del Piano, BPER

prevede una crescita delle commissioni da Global Transaction Banking di circa il 18% per raggiungere

€220 milioni per fine 2027.

2. Focus sui servizi di Finanza Strutturata e Capital Markets, anche facendo leva sulla partnership con

operatori terzi.

3. Spinta all’offerta di prodotti di protezione, capitalizzando i vantaggi della partnership strategica di BPER

con il Gruppo Unipol.

4. Potenziamento di un modello di business capital-light attraverso la strategia Originate-to-Distribute.

Considerando banche Retail e Commerciali quotate (dati dagli ultimi bilanci e presentazioni al mercato disponibili).

2) CATTURARE LE NOSTRE LATENTI ECONOMIE DI SCALA

Il nuovo Piano si prefigge di valorizzare appieno le economie di scala latenti di BPER. BPER realizzerà importanti

risparmi strutturali sui costi attraverso due principali iniziative: