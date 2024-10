(ARC) Sport: Fedriga, Pallacanestro Trieste valore aggiunto per territorio

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

Trieste, 10 ott – “Con il ritorno in serie A la Pallacanestro

Trieste ha riconquistato il palcoscenico pi? alto del basket

italiano, oltretutto con un inizio stagione molto positivo e

promettente. La presentazione odierna si inserisce tra gli eventi

legati alla Barcolana e segna, pertanto, un connubio tra due

eccellenze del Friuli Venezia Giulia. La Regione ?

orgogliosamente partner di entrambe le realt?, con la convinzione

che quando pi? soggetti del territorio si muovono assieme facendo

squadra ? possibile raggiungere risultati importanti”.

Con queste parole il governatore del Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga ha portato il saluto della Regione alla

presentazione della Pallacanestro Trieste. L’evento si ? svolto

questa sera nello stand di PromoTurismoFVG allestito in Piazza

Unit? d’Italia nell’ambito di Barcolana 56.

Come ha sottolineato il massimo esponente della Giunta, la

Regione ? presente con il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia

sui pantaloncini da gioco della squadra biancorossa. “Un

ulteriore valore aggiunto per il territorio – ha commentato

Fedriga – anche alla luce della visibilit? nazionale e

internazionale che la serie A di pallacanestro ? in grado di

garantire”.

Tra i presenti nell’occasione anche l’assessore regionale alla

Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro, il presidente di

Barcolana Mitja Gjaluz, il general manager di Pallacanestro

Trieste Michael Arcieri e il tecnico Jamion Christian.

