(ARC) Mobilit: Amirante, verso avvio opere ciclabili Masterplan Carigo

Udine, 10 ott – "Quello della Fondazione Carigo ? un

masterplan che guarda al territorio e al suo futuro e non tratta

solo la realizzazione di una rete di piste ciclabili per la

mobilit? lenta in occasione di GO!2025, ma contempla una serie di

interventi infrastrutturali che mettano a sistema le ciclovie con

le diffuse bellezze paesaggistiche, i servizi, i punti di

interesse pi? attrattivi, l’offerta ricettiva. C’? piena

condivisione con la Regione e l’Ente di decentramento regionale

per procedere”.

Lo ha detto l’assessore regionale a Infrastrutture e territorio

Cristina Amirante a margine dell’incontro con i vertici della

Fondazione Carigo che si ? tenuto oggi pomeriggio a Gorizia alla

presenza, tra gli altri, del presidente della Fondazione Alberto

Bergamin.

Il masterplan ha un valore di 15 milioni di euro e identifica

otto percorsi su tre aree di intervento (Alto Isontino, Basso

Isontino e Bassa friulana) e una serie di strumenti di

orientamento che devono rendere visibili i percorsi stessi e

consentire una facile esplorazione del territorio. Oltre ai vari

enti a pi? livelli, coinvolge 37 Comuni dell’Isontino e della

Bassa friulana, per un’estensione complessiva sul territorio di

circa 730 chilometri quadrati.

“Oggi ? stata l’occasione per fare il punto sul programma e per

darci appuntamento a novembre con tutti i partecipanti al tavolo

di coordinamento permanente. In quell’occasione si decider?

assieme la definizione dei lotti funzionali con cui procedere

agli affidamenti delle opere, che riguardano sia le piste

ciclabili che le attrezzature complementari. Condivideremo

inoltre anche un progetto di segnaletica implementata con gli

strumenti interattivi che la Fondazione Carigo ha gi? messo a

punto per Go!2025” ha specificato Amirante.

Al tavolo di novembre verranno condivisi anche i contenuti del

protocollo d’intesa che dovr? poi essere approvato e sottoscritto

da tutti i partecipanti.

