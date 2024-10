TEATRO SAN CARLO | Simon Boccanegra – Alcantara – Kengo Kuma

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

“Simon Boccanegra” al Teatro San Carlo di Napoli

grazie ad Alcantara

In occasione della sesta edizione di EDIT Napoli, dall’11 al 13 ottobre, tra le esposizioni CULT nel programma della fiera del design editoriale e d’autore, lo speciale allestimento realizzato dall’architetto giapponese per lo storico teatro del capoluogo campano.

Teatro di San Carlo

Venerdì 11 ottobre, ore 20:00

Domenica 13 ottobre, ore 17:00

Uno speciale allestimento per il titolo con cui prosegue la Stagione d’Opera 23-24: Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi verrà eseguito in forma di concerto al Teatro di San Carlo venerdì 11 ottobre alle ore 20:00. Seconda replica domenica 13 alle ore 17:00.

Il sipario si alzerà sulle scenografie che l’architetto Kengo Kuma ha appositamente realizzato per Alcantara nell’ambito di EDIT Napoli, la fiera del design editoriale e d’autore che si svolgerà all’Archivio di Stato di Napoli dall’11 al 13 ottobre 2024.

Debutto al Lirico napoletano per Michele Spotti, sul podio per dirigere Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo, quest’ultimo preparato da Fabrizio Cassi.

È Ludovic Tézier il doge genovese Simon Boccanegra. Torna al Massimo partenopeo Marina Rebeka, che darà voce e volto a Maria Boccanegra (Amelia); Michele Pertusi è, invece, Jacopo Fiesco. Francesco Meli veste i panni di Gabriele Adorno, mentre Mattia Olivieri e Andrea Pellegrini interpretano Paolo Albiani e Pietro. Completano il cast vocale due Artisti del Coro, Vasco Maria Vagnoli (Un Capitano dei balestrieri) e Silvia Cialli (Un’Ancella di Amelia).

L’esclusivo allestimento rientra nelle iniziative EDIT CULT, le mostre diffuse che, attraverso un attento lavoro di curatela, mettono in dialogo luoghi storici di Napoli e progetti contemporanei, dando vita a un racconto a più voci sparso per la città.

Il programma di esposizioni nato in seno a EDIT Napoli, promuove un diverso concetto espositivo per il design, pensato ad hoc per ogni mostra, che nasce dal connubio tra contenitore/contesto architettonico e opere/prodotti esposti. Ed è in questo spirito di incontro, tipicamente mediterraneo, che ha preso vita sul palcoscenico del Teatro di San Carlo una fusione unica tra tradizione e modernità.

L’opera di Giuseppe Verdi è stata studiata dal grande architetto Kengo Kuma nelle sue componenti argomentative e visive. La storia di cappa e spada ambientata a Genova ha trovato un suo riflesso nel tempio della lirica di Napoli, sottolineando il legame tra le due città marittime, entrambe fortemente connotate dall’essere crocevia culturali. Al tempo stesso l’analogia con la storia personale dell’architetto nipponico trova una connessione con Napoli attraverso un paesaggio profondamente inciso dalla presenza vulcanica, dal legame con una natura terrigna e liquida sotto il segno del fuoco.

“Shiwa Shiwa” è il titolo scelto da Kuma, che significa piega-solco e indica un concetto giapponese riferito all’andamento curvilineo della natura, alla sua inafferrabilità, al suo essere mobile, sguisciante, in perenne trasformazione. A identificare questa idea è una superficie di Alcantara traforata, di circa settecento metri quadrati, che si avviluppa sul palcoscenico del teatro, abitandolo come protagonista assoluta, in dialogo con le voci del coro e con l’orchestra. La scena fissa non ha però nulla di statico: le onde materiche volteggiano nell’aria e soprattutto sono potentemente animate dalla regia luminosa. Questa segue cromaticamente l’intensità della musica, creando una vera sinestesia visivo-sonora nello spettatore.

Il punto di bianco prescelto e i trafori del materiale enfatizzano un effetto di luce vibratile, che cambia completamente a seconda delle intensità e delle angolazioni, unendo i valori della penombra – e qui il pensiero va al fondamentale saggio di Tanizaki, “Libro d’ombra” – sino alla luce più pura e cristallina. Si ottiene così da un lato quell’idea di morbidezza e impalpabilità che si ispira al Cristo Velato della Cappella Sansevero, capolavoro di Sanmartino che identifica la cultura partenopea in bilico tra arte e scienza; dall’altro lato l’effetto è quasi scintillante e metallico, riportando alle armature e alle lame dei combattimenti di cui la storia del Boccanegra è intessuta.

Nella visione di Kengo Kuma l’onda di Alcantara, con le sue mutevoli volute in costante movimento, diviene l’emblema dell’azione dell’opera lirica e una vera e propria opera d’arte totalizzante, all’interno della quale lo spettatore viene calamitato.

Grazie a questa speciale partnership, Alcantara impreziosisce gli arredi del Teatro di San Carlo con il materiale che, nell’iconica nuance del rosso teatrale, veste alcune sedie dei palchi e della balconata della storica sala del Lirico napoletano.

/ Opera

11 Ottobre – 13 Ottobre 2024

Simon Boccanegra

Simon Boccanegra

Melodramma in un prologo e tre atti

Musica di Giuseppe Verdi

Libretto di Francesco Maria Piave con aggiunte e modifiche di Arrigo Boito dal dramma ‘Simón Bocanegra’ di Antonio García Gutiérrez

Direttore | Michele Spotti ♭

Scene | Kengo Kuma – KKAA Tokyo con Taichi Kuma e Marco Imperadori (Politecnico di Milano)

Partner | Alcantara

Curatore | Domitilla Dardi

Assistenza alla progettazione | Team Politecnico di Milano | Grazia Marrone, Shuqi Li, Hotaka Iwami

KKAA| Tommaso PardiniRealizzazione | Allestimenti Arianese

Light Designer | Filippo Cannata

InterpretiSimon Boccanegra | Ludovic TézierJacopo Fiesco | Michele PertusiPaolo Albiani | Mattia OlivieriPietro | Andrea Pellegrini ♭Maria Boccanegra | Marina RebekaGabriele Adorno | Francesco MeliUn Capitano dei balestrieri | Vasco Maria Vagnoli♮Un’Ancella di Amelia | Silvia Cialli♮

♭ debutto al Teatro di San Carlo♮ Artista del Coro

Orchestra e Coro del Teatro di San CarloMaestro del Coro | Fabrizio Cassi

Produzione del Teatro di San Carlo

In collaborazione con EDIT Napoli

Partner | Alcantara

Esecuzione in forma di concerto

Teatro di San Carlo | BIANCOvenerdì 11 ottobre 2024, ore 20:00 – TAGLIANDO A-C/D – BIANCO – IVdomenica 13 ottobre 2024, ore 17:00 -TAGLIANDO B-F – BIANCO – IV

Opera in Italiano con sovratitoli in Italiano e in IngleseDurata: 2 ore e 40 minuti circa con intervallo

INFO

“SHIWA SHIWA”

by Kengo Kuma for Alcantara

Teatro San Carlo

Visitabile dall’11 al 13 ottobre 2024, dalle ore 10.30 alle ore 6; domenica 10.30 – 3.pm

Biglietti disponibili online su: https://editnapoli.com/visit/