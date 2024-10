(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

NOTA STAMPA

PSB, TURCO (M5S): ALMENO LA FORNERO PIANSE, DESTRA RIDE DI FRONTE A TAGLI INFLITTI A PAESE

Roma, 9 ottobre. “Il Piano strutturale di bilancio si inserisce nella nuova stagione di rigore e tagli del Governo Meloni. E’ una mannaia su cittadini e imprese, come ha detto chiaramente il ministro Giorgetti introducendo la fase degli ultrasacrifici per tutti. I sacrifici invece devono essere chiesti agli amichetti del Governo: banche, settore farmaceutico, armi, energia, assicurazioni. È stata fatta tornare in Italia e in Europa la peggior austerity attraverso il nuovo Patto di stabilità. Si riesuma l’obiettivo dell’avanzo primario, da raggiungere e accrescere a tappe forzate, ma è un obiettivo per far star buoni i mercati alle spalle dei cittadini. Nei 15 anni precedenti la pandemia siamo sempre stati in avanzo primario, ma il debito non è mai diminuito. Oggi risiamo a quella ricetta: meno spesa pubblica, meno crescita, più debito pubblico. Nel Piano c’è il virus del calo della spesa reale. E dei 44 miliardi del Pnrr, a valere sul 2024, finora è stata spesa la miseria di 8,9 miliardi. Siete appesi al Pnrr di Conte, ma non lo sapete mettere a terra. Almeno la Fornero si è messa a piangere di fronte all’austerità applicata dal Governo Monti, qui continuate a ridere e dire falsità”. Lo ha detto Mario Turco, vicepresidente del M5S, durante la dichiarazione di voto sul Piano strutturale di bilancio a palazzo Madama.

