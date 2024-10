(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 PNRR: Misiani (Pd), attuazione in ritardo, governo Meloni dica verità

“Secondo i dati sull’attuazione del PNRR resi noti dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio nei primi nove mesi del 2024 sono stati spesi solo 8,9 miliardi sui 44 programmati per il 2024. In totale, al 2 ottobre siamo a 53,5 miliardi su 194,4 totali. I rimanenti 140,9 miliardi vanno spesi tutti entro il 2026, altrimenti perderemo le risorse non utilizzate. Ai ritmi attuali, il PNRR verrebbe però completato solo nel 2036. Dieci anni di ritardo. È tempo che il governo Meloni faccia un’operazione verità e agisca di conseguenza”. Così su X Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria Pd.

