NUCLEARE, M5S: FRATIN PREDICA NEUTRALITÀ TECNOLOGICA MA VA NELLA DIREZIONE OPPOSTA

Roma, 9 ottobre – “Nell’audizione di oggi il ministro Fratin ha detto che vuole assicurare una corretta informazione per i cittadini, ma fa il contrario. Da una parte si dichiara a favore della neutralità tecnologica per la decarbonizzazione, dall’altra a ogni provvedimento pone limiti e barriere alla diffusione delle fonti energetiche rinnovabili. Dice di puntare sugli Small modular reactors con elevati livelli di sicurezza quando ancora gli Smr a livello mondiale non esistono se non a livello di prototipo o progettazione. Parla poi di nucleare pulito che però non esiste, di costo dell’energia che sarà più conveniente; autorevoli centri studi internazionali però sottolineano che sarebbe il doppio del costo rispetto alla media degli ultimi venti anni, che ci siamo trovati a pagare nelle bollette. Il ministro rimanda inoltre il tema del deposito delle scorie nucleari alla prossima legislatura: è chiaro che non ha la volontà politica di realizzare il deposito nel nostro Paese ma pretende di realizzare decine di nuove centrali. C’è un altro punto: abbiamo chiesto a Fratin se la procedura di vas nel Pniec, che non prevedeva in una prima bozza la decisione di costruire nuove centrali nucleari, contiene irregolarità suscettibili di impugnazione di procedure di infrazione. Ma come al solito non c’è chiarezza, e tutto riconduce ad affermazioni senza un supporto tecnico e alla solita propaganda”. Così in una nota i deputati M5S delle commissioni Ambiente e Attività produttive.

