MANOVRA, S. LICHERI (M5S): E’ COCKTAIL DI TAGLI E TASSE, MELONI COME PINOCCHIO

ROMA, 9 OTT. – “Giorgia Meloni insiste con la favola fantasy secondo la quale agli italiani la prossima manovra non chiederà alcun sacrificio. Poi però il suo ministro dell’Economia Giorgetti si trova nei fatti a smentirla, perché nel percorso avviato dal Piano Strutturale di Bilancio si va incontro a un amarissimo cocktail di tagli e nuove tasse. Aumento delle accise sul diesel, tagli a man bassa per comuni, province e regioni, tasse sulla casa, tasse sui pannolini, indicizzazioni delle pensioni riviste all’ingiù. Vengono tolti persino gli sgravi sui funerali: verrebbe da ridere, se non fosse che la cosa è crudele. Qui le cose sono due: o Meloni e Giorgetti non si parlano, o la premier ambisce ad elevarsi a novello Pinocchio. Le bugie però, come dice un vecchio adagio, hanno le gambe corte”. Così in una nota la senatrice M5s Sabrina Licheri.

