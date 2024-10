(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 *I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE*

*Il resoconto della seduta dell’8 ottobre*

Nella seduta di ieri, martedì 8 ottobre, (per chi volesse vederla https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/h24bxa/yluqs4/uf/3/aHR0cHM6Ly9yYXZlbm5hLmNvbnNpZ2xpY2xvdWQuaXQv?_d=998&_c=e3d44f27 [1]) il Consiglio comunale ha approvato con 18 voti favorevoli e 6 contrari la ratifica “Variazione al Dup 2024/2026 – al bilancio di previsione 2024/2026 e al piano investimenti 2024/2026 – lavori di spostamento pannelli fotovoltaici della scuola secondaria Ricci Muratori – piazza Ugo La Malfa, 1 Ravenna – approvazione progetto di fattibilità / esecutivo”.

Successivamente è stata respinta, con 7 voti favorevoli, 17 contrari e 1 non voto, la mozione “Sostenere con contributi economici comunali le società natatorie ravennati a copertura dei maggiori costi che sosterranno in conseguenza alla chiusura prolungata della piscina comunale per i lavori di riqualificazione”. Con 7 voti favorevoli e 15 contrari è stata respinta la mozione “Salvaguardare le alberature presenti nei luoghi pubblici comunali attraverso interventi di preservazione e messa in sicurezza”.

Infine, è stato approvato, con 15 voti a favore e 4 astenuti, l’ordine del giorno “Porto Corsini: interventi di miglioramento della viabilità”.

