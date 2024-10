(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 ๐๐€๐’๐“๐€ ๐ˆ๐๐ƒ๐”๐†๐ˆ: ๐‚๐Ž๐๐•๐Ž๐‚๐€๐™๐ˆ๐Ž๐๐„ ๐”๐‘๐†๐„๐๐“๐„ ๐ƒ๐„๐ˆ

๐‚๐€๐๐ˆ๐†๐‘๐”๐๐๐Ž ๐’๐”๐‹๐‹๐€ ๐•๐„๐‘๐“๐„๐๐™๐€ ๐‡๐ˆ๐€๐ ๐’๐“๐€๐“๐“๐„

Non possiamo piรน tollerare lo scempio che sta avvenendo davanti ai nostri

occhi.

Il gruppo consiliare di minoranza del Partito Democratico di Monteiasi,

insieme al PSI e al PCI, ha richiesto con urgenza la convocazione dei

capigruppo per affrontare una situazione che definire critica รจ riduttivo:

la vertenza HIAB Statte.

Durante lโ€™incontro presso la Regione Puglia, lโ€™azienda Hiab Italia ha

avuto lโ€™ardire di rigettare una proposta che avrebbe permesso di

salvaguardare i posti di lavoro e la dignitร dei nostri concittadini.

รˆ una decisione vergognosa, un vero schiaffo a chi ha sudato per il

successo dellโ€™azienda.

Non possiamo restare a guardare mentre si gioca con il futuro di decine di

famiglie.

La convocazione urgente รจ necessaria: non รจ piรน tempo di parole vuote o di

promesse tradite.

Serve unโ€™azione concreta, immediata, per fermare lโ€™arroganza di chi pensa

di poter calpestare il diritto al lavoro e la vita delle persone.

La nostra comunitร non si piegherร di fronte a logiche di profitto che

distruggono il territorio e tolgono la speranza ai lavoratori.

Il Partito Democratico, insieme al PSI e al PCI, chiama tutte le forze

politiche a raccolta.

รˆ il momento di dimostrare che i diritti dei lavoratori vengono prima di

tutto. Basta perdere tempo, basta scuse: servono risposte, e le servono ora.

Partito Democratico – Gruppo Consiliare di Monteiasi

Partito Socialista Italiano – Monteiasi

Partito Comunista Italiano – Monteiasi

Monteiasi, 9 ottobre 2024