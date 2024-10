Hearst e OpenAI annunciano una partnership strategica sui contenuti

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

Hearst ha annunciato oggi una nuova partnership di contenuti con OpenAI che integrerà i vasti contenuti di giornali e riviste nazionali di Hearst nei prodotti di OpenAI, migliorando l’utilità e la portata delle offerte di entrambe le aziende.



Come parte della partnership, OpenAI incorporerà i contenuti dei celebri marchi di giornalismo affidabile di Hearst, tra cui Houston Chronicle , San Francisco Chronicle, Esquire , Cosmopolitan , ELLE, Runner’s World , Women’s Health e altri, nei suoi prodotti di intelligenza artificiale avanzata. Questa collaborazione abbraccia oltre 20 marchi di riviste e oltre 40 quotidiani, arricchendo i 200 milioni di utenti settimanali di ChatGPT con una vasta gamma di contenuti sullo stile di vita. Dalle notizie locali alla moda e al design per la casa e agli approfondimenti su salute, fitness e automotive, gli utenti ora sperimenteranno una connessione ancora più ampia e profonda con gli argomenti che modellano la loro vita quotidiana.



“Man mano che l’intelligenza artificiale generativa matura, è fondamentale che il giornalismo creato da giornalisti professionisti sia al centro di tutti i prodotti di intelligenza artificiale”, ha affermato il presidente di Hearst Newspapers Jeff Johnson. “Questo accordo consente ai contenuti affidabili e curati creati dai giornalisti pluripremiati di Hearst Newspapers di far parte dei prodotti di OpenAI come ChatGPT, creando risultati più tempestivi e pertinenti”.



“La nostra partnership con OpenAI ci aiuterà a far evolvere il futuro dei contenuti delle riviste”, ha affermato il presidente di Hearst Magazines Debi Chirichella. “Questa collaborazione garantisce che la nostra scrittura e competenza di alta qualità, il contesto culturale e storico, l’attribuzione e la credibilità vengano promossi man mano che i prodotti di OpenAI si evolvono”.



“Portare i contenuti affidabili di Hearst nei nostri prodotti aumenta la nostra capacità di fornire informazioni coinvolgenti e affidabili ai nostri utenti”, ha affermato Brad Lightcap, COO, OpenAI.



I contenuti di Hearst in ChatGPT presenteranno citazioni appropriate e link diretti, fornendo trasparenza e facile accesso alle fonti originali di Hearst.



Le altre attività di Hearst al di fuori di riviste e giornali non sono incluse in questa partnership.



Informazioni su Hearst

Hearst è una delle più grandi aziende globali e diversificate di informazione, servizi e media della nazione. Hearst innova da oltre un secolo, guidando con determinazione, integrità e una cultura di cura, con la missione di informare il pubblico e migliorare la vita. Il portafoglio diversificato dell’azienda include il leader globale dei servizi finanziari Fitch Group; Hearst Health, un gruppo di aziende di servizi e informazioni mediche; Hearst Transportation, che include CAMP Systems International, un importante fornitore di soluzioni software-as-a-service per la gestione della manutenzione di jet ed elicotteri; proprietà di reti televisive via cavo come A&E, HISTORY, Lifetime ed ESPN; 35 stazioni televisive; 24 quotidiani e 52 settimanali; aziende di servizi digitali; e oltre 200 edizioni di riviste in tutto il mondo.



Informazioni su Hearst Magazines

Hearst Magazines, il più grande editore di lifestyle al mondo, ha un portafoglio di oltre 25 potenti marchi negli Stati Uniti che ispirano e intrattengono il pubblico su tutte le piattaforme mediatiche. Le risorse cartacee e digitali di Hearst Magazines raggiungono 153 milioni di lettori e visitatori del sito ogni mese, il 61% di tutti i millennial e il 57% di tutti gli adulti della Generazione Z di età superiore ai 18 anni (fonte: 2023 Comscore Multi-Platform© MRI-Simmons (12-23/F23). L’azienda pubblica oltre 200 edizioni di riviste e 175 siti Web in tutto il mondo.



Informazioni su Hearst Newspapers

Hearst Newspapers è il gruppo operativo responsabile dei giornali Hearst, delle attività di servizi di marketing digitale locali e delle directory. Con circa 2.600 dipendenti in tutto il paese, Hearst Newspapers pubblica 24 quotidiani e 52 settimanali, tra cui Houston Chronicle , Times Union (Albany, New York) e San Antonio Express-News . Gestisce inoltre servizi di marketing digitale e attività di directory con il marchio LocalEdge.



Informazioni su OpenAI

OpenAI è un’azienda di ricerca e distribuzione di intelligenza artificiale. La sua missione è garantire che l’intelligenza artificiale generale apporti benefici a tutta l’umanità.