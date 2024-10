(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 GIUSTIZIA: PITTALIS (FI), “RIFORME PER VALORIZZARE RUOLO MAGISTRATURA”

“Forza Italia ritiene che sia venuto il momento di restituire al sistema giustizia quella credibilità che ha perduto. Non si tratta di fare riforme contro la magistratura, ma per valorizzarne il ruolo.” Lo ha dichiarato ai microfoni di Tg2 Parlamento l’On. Pietro Pittalis (FI), vicepresidente della Commissione Giustizia, rispondendo alle domande sulla separazione delle carriere e sulle intercettazioni.

