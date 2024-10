(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 Ddl Intercettazioni, Berrino (FdI): provvedimento nel solco di una più generale riforma della giustizia

“Ogni volta che affrontiamo un provvedimento che ha a che fare con la giustizia, riceviamo commenti molto negativi e non condivisibili dalle opposizioni. Si mette in discussione l’idea che il governo Meloni sia capace di mettere in atto norme che contemperino l’attività d’indagine con la libertà dei cittadini. Strano che ci sia chi continui ad affermare che i cittadini possano essere intercettati, violando la libertà di italiani innocenti. Oggi accade, infatti, che una persona sia intercettata, senza che l’indagine porti a nulla. Non c’è nulla di ideologico da parte nostra. Siamo di fronte a un provvedimento che rientra nel solco della più generale riforma della giustizia intrapresa negli ultimi due anni da questo governo”.

Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, capogruppo in commissione Giustizia di Palazzo Madama.

